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Депутат Николаевского областного совета угрожал полицейским пистолетом – прокуратура

Депутату Николаевского областного совета, который нарушил правила дорожного движения, совершив обгон патрульного автомобиля, пересекая сплошную полосу, а затем угрожал правоохранителям пистолетом, грози до трех лет лишения свободы.

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Инцидент между полицейскими и депутатом произошел в ночь на 24 декабря
Инцидент между полицейскими и депутатом произошел в ночь на 24 декабря 
Фото: МВС України / Facebook

Правоохранители объявили подозрение депутату Николаевского областного совета за угрозу пистолетом патрульным полицейским. Об этом 2 января проинформировала пресс-служба прокуратуры области.

В ночь на 24 декабря 2019 года в Березанском районе на автодороге "Николаев – Одесса" экипаж патрульных полицейских остановил автомобиль Toyota за нарушение правил дорожного движения.

Депутат находился за рулем, нарушения правил дорожного движения он не признал, а затем начал угрожать полицейским травматическим пистолетом и пытался покинуть место инцидента.

Правоохранители объявили депутату о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

В полиции области добавили, что водитель нарушил правила дорожного движения, совершив обгон патрульного автомобиля, пересекая сплошную полосу.

ВИДЕО
Видео: Поліція Миколаївщини / YouTube

На водителя патрульные составили админпротоколы по ч. 1 ст. 122-2 (невыполнение водителями требований об остановке) и ч. 2 ст. 122 (превышение установленных ограничений скорости движения, проезд на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения и нарушение других правил дорожного движения" Кодекса об административных правонарушениях.

Пистолет, предварительно травматического действия, правоохранители изъяли и направили на экспертизу.

По данным издания "НикВести", речь идет о депутате от "Оппозиционного блока" Вадиме Олабине.

Теги: Украина, Николаев, прокуратура, полиция, угрозы, экспертиза, правоохранители, преступление, ограничения, автомобиль, скорость
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