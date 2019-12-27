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Нардеп Куницкий обратился в полицию из-за угроз – СМИ

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Куницкий связывает угрозы в свой адрес с политической деятельностью, сообщает УНН.

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Угрозы Куницкому поступили через социальные сети, сообщает УНН
Угрозы Куницкому поступили через социальные сети, сообщает УНН
Фото: Alexander Kunitsky / Facebook

Народный депутат от фракции "Слуга народа", член комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности Александр Куницкий обратился в полицию из-за угроз в свой адрес. Об этом 27 декабря УНН сообщили в правоохранительных органах.

По словам собеседника, на днях нардеп обратился в полицию Харькова с заявлением об угрозах, поступивших ему через социальные сети. Куницкий связывает их со своей политической деятельностью.

Правоохранители начали досудебное расследование по ст. 346 (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) Уголовного кодекса Украины.

Теги: Украина, Харьков, социальные сети, полиция, депутаты, угрозы, правоохранители, расследование, Слуга народа, Александр Куницкий
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