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ПРОИСШЕСТВИЯ

Избиение военнослужащей в Одесской области. Пострадавшая заявила, что у нее был конфликт с командованием части

Военнослужащая Наталья Кулиш рассказала журналистам две версии конфликта с ее участием. Согласно одной из них, она поругалась со своей коллегой Верой Загороднюк из-за пошива тентов для машин, другой причиной женщина назвала ее открытый устный протест против коррупции в части А3438.

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Кулиш говорит, что обратилась к медикам спустя шесть дней после драки, после того, как покинула службу
Кулиш говорит, что обратилась к медикам спустя шесть дней после драки, после того, как покинула службу
Фото: usionline.com

Военнослужащая Наталья Кулиш, об избиении которой 25 декабря заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк, в комментарии "Радіо Свобода" рассказала, что телесные повреждения ей нанесла другая военнослужащая – Вера Загороднюк.

По словам Кулиш, инцидент произошел 14 декабря в воинской части А3438 в селе Красноселка Лиманского района.

"Нас отправили шить тенты на машины. Вера заявила, что не будет шить тенты и поедет домой, ей якобы трудно это делать. Я начала возмущаться, завязался конфликт, она начала меня ругать, а затем ударила по зубам и выбила два. Синяк на лице я замазывала, а зубы приклеила и так ходила до 19 декабря. Потом поехала в военный госпиталь", – рассказала военнослужащая.

Драку видел командир роты обеспечения Михаил Савичев, но он заявил, что якобы ничего не видел и что женщина ничего не докажет, утверждает Кулиш.

Женщина добавила, что конфликты в подразделении у нее начались с апреля 2019 года. В части она служит поваром, но по ее словам, ей приходилось быть разнорабочим, в частности ремонтировать помещения, выполнять строительные работы.

Она утверждает, что с самого начала службы говорила о коррупции в части, но не обращалась в военную прокуратуру из-за угроз.

"Я начала говорить о хищении сухих пайков, о том, что собирают с нас деньги, по 100–150 грн в месяц, неизвестно на что. Меня вызвал заместитель командира части по тыловому обеспечению Дмитрий Ангелюк и заявил, что "я или служу, или не служу", и угрожал уволить меня по состоянию здоровья", – говорил Кулиш.

В комментарии "Украинской службе информации" Кулиш озвучила другую версию произошедшего. Она сказала, что якобы на работу ее вызвали сослуживцы, назначив встречу в парке. Одна из коллег сильно ударила ее в лицо с дальнейшим толчком в плечо. После этого ей выбили несколько передних зубов.

Военнослужащая утверждает, что Ангелюк сказал ей не обращаться в госпиталь и не рассказывать никому об инциденте.

Кулиш говорит, что обратилась к медикам спустя шесть дней, после того, как сама покинула службу.

Женщина заявила, что причиной инцидента стал ее открытый устный протест против действий Ангелюка, который организовал незаконный вывоз продуктов питания и без необходимых приказов использовал военнослужащих для ремонтных работ в части.

О конфликте Кулиш сообщила в Военную службу правопорядка и полицию, однако производство так и не открыли. По словам женщины, после неоднократных допросов в документах зафиксировали, что она путано дает показания и они не могут быть правдивыми.

Военнослужащая также обратилась с заявлением в Военную прокуратуру и в Службу безопасности Украины и просит проверить воинскую часть А3438 на предмет наличия, законного списания, использования по предназначению военного имущества, включая столовую и склады.

Министр обороны заявлял, что взял это дело под личный контроль.

Теги: Украина, коррупция, военные, продукты, угрозы, Одесская область, деньги, военнослужащий, Андрей Загороднюк, имущество
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