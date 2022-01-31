ДТП с фурой в Харькове. Прокуратура направила в суд обвинительный акт

Водитель грузовика во время аварии находился в состоянии наркотического опьянения, отметили правоохранители Фото: hk.npu.gov.ua

MAN с полуприцепом, пересекавший перекресток на красный сигнал светофора, столкнулся с автомобилем Chevrolet.

"После столкновения грузовик перекинулся на левый борт на встречную полосу движения, где в то время находился автомобиль такси. Водитель такси и его пассажиры – 49-летняя женщина и трехлетний ребенок – от полученных травм погибли на месте происшествия. Кроме того, грузовик задел еще два автомобиля", – отметили в релизе.

Согласно медицинскому заключению, водитель грузовика во время аварии находился в состоянии наркотического опьянения.

41-летний водитель, житель Запорожья, на допросе сказал, что не понимает, как произошло ДТП. Он не смог объяснить, почему проигнорировал светофор, рассказывали в прокуратуре.