ДТП с фурой в Харькове. Прокуратура направила в суд обвинительный акт

MAN с полуприцепом, пересекавший перекресток на красный сигнал светофора, столкнулся с автомобилем Chevrolet.
"После столкновения грузовик перекинулся на левый борт на встречную полосу движения, где в то время находился автомобиль такси. Водитель такси и его пассажиры – 49-летняя женщина и трехлетний ребенок – от полученных травм погибли на месте происшествия. Кроме того, грузовик задел еще два автомобиля", – отметили в релизе.
Согласно медицинскому заключению, водитель грузовика во время аварии находился в состоянии наркотического опьянения.
41-летний водитель, житель Запорожья, на допросе сказал, что не понимает, как произошло ДТП. Он не смог объяснить, почему проигнорировал светофор, рассказывали в прокуратуре.
Вечером 25 ноября 2021 года в районе окружной дороги Харькова столкнулись автомобиль Chevrolet Nubira, который двигался в направлении Харькова и пересекал перекресток на зеленый сигнал светофора, и грузовик MAN с полуприцепом, ехавший на красный свет.
После столкновения грузовик опрокинулся на встречную полосу движения, где в это время был автомобиль такси Renault Logan, а также задел полуприцепом еще один автомобиль – Suzuki SХ4.
В результате ДТП 49-летний водитель такси и двое его пассажиров (49-летняя женщина и трехлетняя девочка) погибли на месте происшествия. По разным данным, еще четыре или пять человек были доставлены в больницу с травмами.
Полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения водителями) Уголовного кодекса Украины.