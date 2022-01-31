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ДТП с фурой в Харькове. Прокуратура направила в суд обвинительный акт

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Водитель грузовика во время аварии находился в состоянии наркотического опьянения, отметили правоохранители
Водитель грузовика во время аварии находился в состоянии наркотического опьянения, отметили правоохранители
Фото: hk.npu.gov.ua

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении водителя грузовика MAN, фигуранта ДТП на окраине Харькова, в результате которого погибли двое взрослых и трехлетний ребенок. Об этом 31 января сообщил Офис генпрокурора Украины.

MAN с полуприцепом, пересекавший перекресток на красный сигнал светофора, столкнулся с автомобилем Chevrolet.

"После столкновения грузовик перекинулся на левый борт на встречную полосу движения, где в то время находился автомобиль такси. Водитель такси и его пассажиры – 49-летняя женщина и трехлетний ребенок – от полученных травм погибли на месте происшествия. Кроме того, грузовик задел еще два автомобиля", – отметили в релизе.

Согласно медицинскому заключению, водитель грузовика во время аварии находился в состоянии наркотического опьянения.

41-летний водитель, житель Запорожья, на допросе сказал, что не понимает, как произошло ДТП. Он не смог объяснить, почему проигнорировал светофор, рассказывали в прокуратуре.

Контекст:

Вечером 25 ноября 2021 года в районе окружной дороги Харькова столкнулись автомобиль Chevrolet Nubira, который двигался в направлении Харькова и пересекал перекресток на зеленый сигнал светофора, и грузовик MAN с полуприцепом, ехавший на красный свет.

После столкновения грузовик опрокинулся на встречную полосу движения, где в это время был автомобиль такси Renault Logan, а также задел полуприцепом еще один автомобиль – Suzuki SХ4.

В результате ДТП 49-летний водитель такси и двое его пассажиров (49-летняя женщина и трехлетняя девочка) погибли на месте происшествия. По разным данным, еще четыре или пять человек были доставлены в больницу с травмами.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения водителями) Уголовного кодекса Украины.

Теги: Украина, ДТП, Харьков, такси, уголовное производство, ребенок, погибшие, грузовик, обвинительный акт, столкновение, Офис генпрокурора, происшествие
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