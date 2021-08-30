ГФС вручила подозрение должностным лицам КП "Киевпастранс" в растрате 13 млн грн

По версии следствия, в 2020 году должностные лица использовали субъекты хозяйственной деятельности "с признаками рискованности и транзитности", чтобы присвоить бюджетные деньги в особо крупных размерах, выделенные на реконструкцию трамвайной линии в Деснянском районе столицы.

13 мая в "Киевпастрансе" и подрядном предприятии проводили обыски.

"Следственным управлением ГУ ГФС в городе Киеве по согласованию с прокурором Офиса генерального прокурора объявили о подозрении гражданам Украины – должностным лицам КП "Киевпастранс" и Дирекции по строительству и содержанию объектов транспорта и вспомогательной инфраструктуры, которые, действуя умышленно и противоправно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с директором одного из ООО и другими лицами, злоупотребляя своим служебным положением, путем выдачи заведомо ложных официальных документов по договору подряда на выполнение работ, заключенному между КП "Киевпастранс" и ООО, совершили растрату средств КП "Киевпастранс" в размере 13 208 558,74 грн", – сказано в сообщении ГФС.

Мера пресечения подозреваемым не избиралась.