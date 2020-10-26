"Голову зашили". В Харьковской области избили экс-министра Швайку

Экс-министра аграрной политики и продовольствия Украины Игоря Швайку избили на территории его дома в городе Люботин Харьковской области.

Швайка поехал в больницу скорой и неотложной помощи в Харькове Фото: Ігор Швайка / Facebook

В Харьковской области неизвестные избили бывшего министра аграрной политики и продовольствия Украины Игоря Швайку. Об этом он рассказал утром 26 октября в Facebook.

Нападавшие пришли к нему домой. Первую медицинскую помощь ему оказали врачи "скорой" и дежурные Люботинской больницы.

"Хорошее" начало рабочей недели... Копаешь участок за забором, травку планирую посеять, останавливается машина, выбегают двое в масках с битами… Далее по тексту. Голову зашили, поехали в 4-ю [больницу скорой и неотложной помощи в Харькове]", – написал Швайка.

Швайка родился 25 февраля 1976 года в селе Троицкое Целинного района, Республика Калмыкия, Российская Федерация. Он гражданин Украины, последние пять лет проживает в Украине. Имеет высшее образование, является директором ООО "Медиа-Центр "Голос Свободы", членом политической партии "Всеукраинское объединение "Свобода". Проживает в городе Люботин Харьковской области.

Он был депутатом Верховной Рады Украины VII созыва, с февраля по декабрь 2014 года занимал должность министра аграрной политики и продовольствия в правительстве Арсения Яценюка.

В этом году он баллотировался на довыборах в Верховную Раду в 179-м округе (Харьковская область) от "Свободы", получив лишь 2,19% (853) голосов избирателей.