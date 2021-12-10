Госэкоинспекция оценила в 430 млн грн незаконную добычу угля на шахте в Волынской области

Нарушение Госэкоинспекция в Волынской области зафиксировала в ходе плановой проверки предприятия.
"Срок действия разрешения на недра, выданного шахте, завершился в 2018 году. Так что предприятие в течение трех лет осуществляло незаконную добычу ископаемых, не внося обязательные платежи за пользование недрами в государственный бюджет", – подчеркнули в сообщении.
В ГЭИ заявили, что у ГП "Волыньуголь" есть месяц на то, чтобы возместить ущерб, нанесенный государству.
"В случае неуплаты инспекцией будут приняты все необходимые меры реагирования для принудительного взыскания средств", – отметили в посте.