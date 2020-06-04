Грабители взломали 17 сейфов в VIP-отделении "УкрСиббанка" в Киеве

Клиентка "УкрСиббанка" рассказала, что в ночь с 23-го на 24 мая были взломаны 17 индивидуальных сейфов, а их содержимое, в том числе и ее сбережения, похищено. По ее словам, в отделении банка ночью не было охранника, сигнализация срабатывала неоднократно, а помещение банка было обесточено.

В Голосеевском районе Киева в premium-отделении №838 "УкрСиббанка" грабители взломали 17 сейфов. Инцидент произошел еще в ночь на 24 мая, но известно о нем стало лишь сейчас. Об этом "Обозревателю" рассказала одна из клиенток банка, которая пострадала от ограбления.

Женщина по имени Ольга сообщила, что с мужем арендует в отделении "УкрСиббанка" на Голосеевском проспекте индивидуальный сейф. 26 мая ей позвонил сотрудник банка и сообщил, что "кое-что случилось" и Ольге с мужем нужно явиться в отделение. Когда пара приехала, от них стали "требовать разрешение на раскрытие банковской тайны". При этом, утверждает женщина, в банке не объяснили, в связи с чем это нужно, и кому эта информация будет предоставлена.

Для выяснения ситуации женщина связалась с правоохранителями, которые сообщили ей, что в ночь с 23-го на 24 мая произошло незаконное проникновение в банк. В результате этого якобы были взломаны 17 индивидуальных сейфов, а их содержимое похищено.

"Также нам стало известно, что в отделении банка ночью не было охранника. Охранная сигнализация срабатывала неоднократно, начиная с двух часов ночи 24 мая, помещение банка было обесточено, не работала пожарная сигнализация, перестал приходить сигнал на пульт охраны. Дважды в отделение банка приезжала служба охраны, но почему-то не заходила в помещение. Сообщение по линии 102 поступило якобы в семь утра, а начальника отделения банка уведомили якобы только в 8 утра", – рассказала VIP-клиентка.

В полиции журналистам неофициально подтвердили инцидент.

"Объяснения сотрудников банка выглядят дико. То охранника не было на месте, то электричества – и так далее. Похоже на какой-то бред", – отметили правоохранители.

Источники журналистов рассказали, что около двух часов 24 мая на пульт охраны перестал поступать GSM-сигнал и в отделение банка был направлен наряд охраны, однако она не обнаружила ничего подозрительного. Примерно через час перестал приходить сигнал противопожарной безопасности. После этого в VIP-отделение снова приехали сотрудники охранной компании и опять не увидели ничего подозрительного.

В связи с исчезновением сигналов в охранной компании решили проводить осмотр отделение "УкрСиббанка" каждые 2 часа и уже во время очередного осмотра около 6.00 утра обнаружили, что двери открыты и следы проникновения в помещение, отмечают журналисты.