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Икра, платки, косметика. На границе с Россией задержали партию контрабанды на 2 млн грн – Госпогранслужба Украины

В Сумской области сотрудники Госпогранслужбы Украины задержали два автомобиля – Toyota Land Cruiser Prado и "Газель" без регистрационных знаков. Авто незаконно пересекли границу Украины с целью перемещения контрабандных товаров. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

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Автомобили с контрабандой пересекли границу с Украиной на территории Сумской области
Автомобили с контрабандой пересекли границу с Украиной на территории Сумской области
Фото: dpsu.gov.ua

Вечером 26 сентября пограничники Сумского отряда и сотрудники Службы безопасности Украины на участке отдела "Краснополье" вблизи границы остановили две машины, которыми управляли граждане Украины. Об этом информирует пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Toyota Land Cruiser Prado – украинской регистрации, грузовая "Газель" – без регистрационных знаков. Водители авто незаконно пересекли границу с территории России, чтобы переместить товары в Украину, сказано в сообщении.

"Правоохранители в кузове автомобиля "Газель" обнаружили 24 контейнера с красной икрой общим весом около 600 кг, мешки с женскими платками, почти сотню коробок с художественной литературой, 60 флаконов с косметическими средствами. Во время проверки автомобиля Toyota Land Cruiser Pradо выявлены признаки замены идентификационного номера кузова", – подчеркнули в ГПСУ.

За незаконное пересечение государственной границы Украины и нарушение пограничного режима, на правонарушителей составлены административные материалы по ст. 202 и 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Национальной полиции направлено уведомление об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст. 290 (уничтожение, подделка или замена номеров узлов и агрегатов транспортного средства) Уголовного кодекса Украины.

Предварительная сумма оценки груза составила около 2 млн грн, он будет передан работникам таможенной службы.

Теги: Россия, СБУ, Украина, Сумская область, граница, Госпогранслужба, контрабанда
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