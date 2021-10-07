Из больницы в Запорожье сбежала пациентка с двумя детьми. У всех подтвержден COVID-19

Женщина с детьми ушла из больницы и пряталась у родственников Фото: depositphotos.com

У всех троих был подтвержден COVID-19.

Девушка покинула медучреждение около 12.00. Ее поиском занимались полицейские и волонтеры. Пациентку больницы нашли у родственников.

По информации журналистов, маму с детьми везут в инфекционную больницу.