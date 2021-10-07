Из больницы в Запорожье сбежала пациентка с двумя детьми. У всех подтвержден COVID-19

У всех троих был подтвержден COVID-19.
Девушка покинула медучреждение около 12.00. Ее поиском занимались полицейские и волонтеры. Пациентку больницы нашли у родственников.
По информации журналистов, маму с детьми везут в инфекционную больницу.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По состоянию на 7 октября в Украине подтверждено почти 2,5 млн случаев COVID-19, умерло 57,8 тыс. человек.
В Запорожской области за время эпидемии коронавируса зарегистрировано 117 683 случаев COVID-19. 7 октября в регионе выявили 743 новых случая заболевания, сообщила пресс-служба Запорожской областной администрации.