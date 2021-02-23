Из Турции в Киев ввезли 7,5 тонн табака для кальяна под видом пряжи – пограничники

В черноморский порт на теплоходе из Турции прибыл прицеп, в котором было 195 коробок табака для кальяна. Их спрятали среди тюков с пряжей.

Пограничники Одесского отряда обнаружили попытку незаконной перевозки из Турции в Украину около 7,5 тонн табака для кальяна. Об этом 22 февраля сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины на странице в Facebook.

В черноморский порт на теплоходе из Турции прибыл прицеп с турецкой регистрацией. Во время его углубленного осмотра пограничники обнаружили скрытые коробки с табаком для кальяна среди тюков с пряжей.

Согласно сопроводительным документам, пряжей должен был быть загружен весь прицеп. Как отмечают пограничники, на нем в Киев планировали доставить 195 коробок табака для кальяна общим весом примерно 7,5 тонн.