Изнасилование школьницы в Закарпатье: прокуратура подала апелляцию на приговор суда

16 марта суд приговорил 14-летнего и двух 15-летних подростков за сексуальное насилие к пяти годам заключения. При этом суд освободил преступников от наказания, назначив им испытательный срок на два года и обязав выплатить потерпевшей по 60 тыс. грн компенсации. Подростков признали виновными по ч. 3 ст. 153 (совершение действий сексуального характера, не связанных с проникновением в тело другого лица, без добровольного согласия потерпевшего (сексуальное насилие), совершенное группой лиц по отношению к несовершеннолетнему лицу).
Спикер Закарпатской областной прокуратуры Екатерина Хижняк сообщила, что вывод судебно-медицинской экспертизы факта изнасилования не подтвердил.
"Закарпатская областная прокуратура подала апелляционную жалобу с требованием отменить приговор Воловецкого районного суда Закарпатской области и вынести новый приговор судом апелляционной инстанции", – сообщили в Офисе генпрокурора.
Преступление произошло 24 августа 2021 года. Знакомые потерпевшей позвали ее в подвал в доме одного из них, где совершили преступление, снимая его на видео. В полицию обратилась бабушка девочки 14 сентября. На допросе девочка подтвердила факт изнасилования, полицейские разыскали причастных к преступлению.
Решение суда вызвало общественный резонанс. Украинцы в социальных сетях стали возмущаются приговором трем подросткам. Пользователи соцсетей массово публиковали обращения к судье с вопросом "сколько стоит ее совесть".