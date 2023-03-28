Изнасилование школьницы в Закарпатье: прокуратура подала апелляцию на приговор суда

16 марта суд приговорил 14-летнего и двух 15-летних подростков за сексуальное насилие к пяти годам заключения. При этом суд освободил преступников от наказания, назначив им испытательный срок на два года и обязав выплатить потерпевшей по 60 тыс. грн компенсации. Подростков признали виновными по ч. 3 ст. 153 (совершение действий сексуального характера, не связанных с проникновением в тело другого лица, без добровольного согласия потерпевшего (сексуальное насилие), совершенное группой лиц по отношению к несовершеннолетнему лицу).

Спикер Закарпатской областной прокуратуры Екатерина Хижняк сообщила, что вывод судебно-медицинской экспертизы факта изнасилования не подтвердил.

"Закарпатская областная прокуратура подала апелляционную жалобу с требованием отменить приговор Воловецкого районного суда Закарпатской области и вынести новый приговор судом апелляционной инстанции", – сообщили в Офисе генпрокурора.



