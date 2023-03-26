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Украинцы возмутились приговором трем подросткам за сексуальное насилие над школьницей

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Украинцы осуждают ситуацию с сексуальным насилием над школьницей и приговором суда
Украинцы осуждают ситуацию с сексуальным насилием над школьницей и приговором суда
Фото: depositphotos.com

Украинцы в социальных сетях возмущаются решением Воловецкого районного суда в Закарпатской области по делу об изнасиловании несовершеннолетней девочки тремя подростками.

Суд приговорил 14-летнего и двух 15-летних подростков за сексуальное насилие к пяти годам заключения с испытательным сроком два года. Пользователи соцсетей возмущены слишком мягким, по их мнению, решением.

Телеведущая Маша Ефросинина в Instagram обратилась с вопросом к судье, которая вынесла приговор, сколько стоит ее совесть.

Народный депутат ("Голос") Инна Совсун возмутилась решением суда и позитивными характеристиками, которые дали подросткам учителя в школе.

"У меня зла не хватает на такую судебную систему. Учителей, у которых язык поворачивается раздавать такие положительные характеристики, на пушечный выстрел нельзя подпускать к детям", – написала она.

Совсун отметила, что злоумышленники заявили о частичной компенсации потерпевшей. По ее словам, в подобных случаях часто от жертвы откупаются или запугивают ее. Она сообщила, что подала в Верховную Раду законопроект, который позволяет открывать уголовное дело об изнасиловании, сексуальном насилии, домашнем насилии, принуждении к аборту или стерилизации без заявления потерпевшей или потерпевшего, а если заявление заберут, дело все равно невозможно будет закрыть.

https://www.facebook.com/sovsun.inna/posts/pfbid025BTcQWK8nXWAEt9eMEvJCSqBULmv6rkhQfvVdTGgH3LWGEr29GK5WNRunBwg3Kexl

Главный редактор научно-популярного ресурса "Гендер в деталях" Тамара Злобина заявила, что такой приговор нормализует сексуальное насилие.

"Это классика культуры изнасилования. Считать, что сексуальное насилие над женщиной, девочкой, – это такое, не страшно. Как в носу поковыряться. А вот то, что насильники понесут ответственность, – вот это плохо, бедные мальчики! Им же жизнь сломают! Сломанные женские психика и жизнь не считаются", – заявила она.

По ее словам, насильники и их окружение убедились в безнаказанности за такие преступления.

"Вся школа не только знает о факте изнасилования – все видели видео, в деталях. И ученицы будут сидеть в одном классе с насильниками еще несколько лет. Эти ребята с "положительной характеристикой" (ну разве сексуальное насилие над женщиной может испортить характеристику?) продолжат учиться в той школе вместе с той, которую они обидели. После того как это увидела вся школа – и увидела, что им за это ничего не было, что учителя этих насильников поддержали. Сказать, какой вывод дети сделают из этой истории? Конечно, поймут, что можно насиловать, снимать это, выкладывать в интернете – и тебе за это ничего не будет, если ты не забывал называть Марию Петровну на вы и отчеству", – написала она.

https://www.facebook.com/tamara.zumka/posts/pfbid037WfGrBmxgCzjhpye8c4hTkzVjyvBjActhoTGtRABsCBYEkGuXEzMPdbRroMB7W6Vl

Блогер Елена Пшеничная заявила о бездействии директора школы и учителей и выразила надежду, что все причастные к ситуации получат по заслугам.

"Смотрю интервью директора школы, которая через месяц после изнасилования невинным теленком хлопает в камеру и говорит: "Да это на каникулах было, мы не знали". А то, что видео с изнасилованием (да, ушлепки все сняли, загрузили в интернет и распространили в школе) месяц гуляло между школьниками, директора не смущает. Потом видео директор, очевидно, увидела. Только вот почему это не помешало классным руководителям ребят и школьному психологу написать обидчикам положительные характеристики. Мол, ребята хорошие, всегда были вежливы, растут в полных семьях (это прямо мое любименькое). Кстати, все эти положительные характеристики в тексте приговора упоминаются часто", – написала она.

https://www.facebook.com/olena.danko/posts/pfbid02XVEXZyiT3F11ZjqqTW3jo6zYsDxQRwp78wF22vcGNwu2CmbUfzj78s13VzHbxypgl

Юрист Роксолана Гера прокомментировала переквалификацию уголовного дела. По ее словам, уголовная статья в ходе дела была изменена из-за нижней границы наказания, которое можно применить. По ее словам, за изнасилование это семь лет лишения свободы, а по статье, которая в итоге была применена, – пять. А освободить от ответственности на испытательный срок можно несовершеннолетних, если назначено лишение свободы как раз до пяти лет, отметила она.

https://www.facebook.com/roksolyana.gera/posts/pfbid028e5Wcom8Cf3Yw7uDnkwetkaaUUQgsqb5T4Mw6ZHozbZxG3q3myrhEuTNubNARnMbl

Политический эксперт Валентин Гладких заявил, что хотел бы видеть приговор суда по этому делу, если потерпевшей была бы не девочка из бедной семьи, а дочь прокурора.

"Было бы интересно увидеть, как судья вынесет в таком случае условное наказание и как прокуратура отреагирует. Но ведь это была бы дочь прокурора – голубая кровь, неприкосновенная, – обидчики сгнили бы в тюрьме, а это крестьянка, холопка... таких почетные потомки знатных родов даже совсем мелких могут насиловать чуть ли не на законных основаниях, потому что мамка – секретарша сельсовета отмажет, учителя характеристики такие напишут, что, читая их, сложится впечатление, будто Иисус воплотился в тела трех подростков, чтобы совершить насилие над непорочной девственницей; а еще и однофамилец есть якобы в столичной прокуратуре. В крайнем случае можно заставить потерпевшую умолкнуть, запугав и бросив с барского плеча какую-нибудь копеечку. Например, в этом случае обвиняемые, признавая свою вину, выразили готовность возместить 250 долларов. Большего не стоит. А будет капризничать – тем хуже для нее, потому что немного больше дадут прокурорам и судье и потерпевшая вообще ни с чем останется", – написал он.

https://www.facebook.com/gladkykh.valentine/posts/pfbid0mhfMq97GjMpjVHYb2TWYjfA2SNJa3vNZHSRcxMmxj3fcx6U6P3rvxq1c7Gspv9wel

Пользователь Facebook Наталья Петрейко заявила, что каждый, кто покрывает насильников, является соучастником преступления.

"Преподаватели дали ребятам положительные характеристики, чтобы их не наказали. Ну разве изнасилование девочки стоит того, чтобы мальчикам ломать судьбы?! А девочка что? А ничего. Должна учиться с насильниками в одном классе. В моей стране что-то идет не так. Это страшнее, чем война. Это страшнее, потому что это воспринимается как норма. Безнаказанность – это норма", – написала она.

https://www.facebook.com/nata.petreyko/posts/pfbid02GrtbNtaFJWuwL6AUNaKs8w3ZCMaGfw1F8Qm2JhbkWAJgDn2iinGpeZ5Cvbt6zbMNl

Журналист Виталий Глагола рассказал, что отец девочки готов бороться до конца и подавать апелляцию на решение суда. По его словам, ситуацию донесли до Офиса генерального прокурора и Высшего совета правосудия. Девочке собирают адвокатов и нашли психолога, рассказал он.

"Виктор Никита, глава Закарпатской ОГА, тоже возмущен решением суда по изнасилованию девочки. По его поручению уже работают соцслужбы. В ОВА призывают родителей и детей не умалчивать о таких инцидентах", – написал Глагола.

https://www.facebook.com/vglagola/posts/pfbid02BNsRDV9S3ptR5jm7bM4CccTpesGJrKY6JC1Rba5pgmosLiC1MyT84xwfQrgAYYXul

Контекст:

16 марта в Воловецком районе в Закарпатье суд вынес приговор трем подросткам, которые обвинялись в групповом изнасиловании школьницы.

Дело рассматривали по ст. 152 Уголовного кодекса Украины (изнасилование). Но суд признал подростков виновными по ч. 3 ст. 153 (совершение действий сексуального характера, не связанных с проникновением в тело другого лица, без добровольного согласия потерпевшего (сексуальное насилие), совершенное группой лиц по отношению к несовершеннолетнему лицу). 

Подростков приговорили к пяти годам лишения свободы, при этом судья Оксана Софилканич освободила их от наказания, назначив два года испытательного срока.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Закарпатье, изнасилование, соцсети, сексуальное насилие, Закарпатская область
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