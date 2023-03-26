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В Закарпатье трех подростков осудили за сексуальное насилие над несовершеннолетней, приговор вызвал возмущение общественности

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Суд вынес приговор трем подросткам, изнасиловавшим девочку
Суд вынес приговор трем подросткам, изнасиловавшим девочку
Фото: pixabay.com

В Воловецком районе в Закарпатье суд вынес приговор трем подросткам, которые обвинялись в групповом изнасиловании школьницы – пять лет лишения свободы с испытательным сроком два года. Решение суда вызвало возмущение в соцсетях, сообщает "Суспільне". Оно было опубликовано в едином реестре судебных решений 16 марта.

Преступление произошло 24 августа 2021 года. Знакомые потерпевшей позвали ее в подвал в доме одного из них, где совершили преступление, снимая его на видео. В полицию обратилась бабушка девочки 14 сентября. На допросе девочка подтвердила факт изнасилования, полицейские разыскали причастных к преступлению двух 15-летних и 14-летнего подростков.

Дело рассматривали по ст. 152 Уголовного кодекса Украины (изнасилование). Но 16 марта 2023 года суд признал подростков виновными по ч. 3 ст. 153 (совершение действий сексуального характера, не связанных с проникновением в тело другого лица, без добровольного согласия потерпевшего (сексуальное насилие), совершенное группой лиц по отношению к несовершеннолетнему лицу). 

Спикер Закарпатской областной прокуратуры Екатерина Хижняк сообщила, что вывод судебно-медицинской экспертизы факта изнасилования не подтвердил. Окончательно это было установлено по информации, полученной от потерпевшей уже при рассмотрении дела по существу в суде. Однако факт сексуального насилия, не связанного с проникновением в тело, имел место, уточнила Хижняк.

Сейчас в Закарпатской областной прокуратуре рассматривается возможность опротестования приговора. На это отводится 30 дней со дня его вынесения.

Блогер Елена Пшеничная, которая стала активно распространять историю в соцсетях, сообщила в Facebook, что в школе подросткам педагоги дали положительные характеристики. Также отмечается, что у девочки в суде не было адвоката, а ее интересы в суде представляла служба защиты детей местного сельсовета, в котором мать двух подростков работает секретарем.

По ее словам, снятое во время преступления видео подростки загрузили в интернет и распространили в школе.

https://www.facebook.com/olena.danko/posts/pfbid02XVEXZyiT3F11ZjqqTW3jo6zYsDxQRwp78wF22vcGNwu2CmbUfzj78s13VzHbxypgl

Запись вызвала резонанс в социальных сетях – ею поделились более 6,5 тыс. раз. Украинцы возмущаются слишком мягким приговором.

Народный депутат Инна Совсун ("Голос") в связи с ситуацией заявила, что подала в Верховную Раду законопроект, который позволяет открывать уголовное дело об изнасиловании, сексуальном насилии, домашнем насилии, принуждении к аборту или стерилизации без заявления потерпевшей или потерпевшего, а если заявление заберут, дело все равно невозможно будет закрыть.

https://www.facebook.com/sovsun.inna/posts/pfbid025BTcQWK8nXWAEt9eMEvJCSqBULmv6rkhQfvVdTGgH3LWGEr29GK5WNRunBwg3Kexl

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Закарпатье, прокуратура, изнасилование, преступление, подростки, суд
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