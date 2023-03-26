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ПРОИСШЕСТВИЯ

"Травила, как крыс". Украинка спустя 20 лет изобретательно отомстила "бывшим". Один умер в муках, пятеро чуть не погибли. Фото, видео

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35-летняя украинка придумала, как отравить "бывших" таллием при помощи алкоголя, "выигранного" в ходе фейкового розыгрыша
35-летняя украинка придумала, как отравить "бывших" таллием при помощи алкоголя, "выигранного" в ходе фейкового розыгрыша
Фото: Київська обласна прокуратура / Facebook

Полиция Киевской области задержала женщину, рассылавшую своим бывшим любимым, с которыми у нее не сложились отношения, смертельные подарки – алкоголь с примесью высокотоксичного таллия. Об этом сообщила 24 марта пресс-служба Главного управления Нацполиции в Киевской области.

Расследование, как сообщили правоохранители, началось после того, как в полицию позвонил врач и сообщил, что в медицинское учреждение Иванковского района доставлен 38-летний мужчина с явными признаками отравления таллием.

Пострадавший рассказал оперативником, что 14 февраля, в День святого Валентина, он получил сообщение в мессенджер с неизвестного номера о том, что его номер телефона принимал участие в розыгрыше и выиграл приз.

"Через несколько дней он действительно получил бутылку рома, которую стал постепенно употреблять, и три шоколадки. Через некоторое время ему стало плохо и он попал в больницу", – рассказал глава полиции Киевской области Андрей Небытов.

Впоследствии состояние пострадавшего от отравления таллием ухудшилось и он скончался в больнице.

"Состояние пациента очень быстро ухудшалось, и мы не могли ему уже ничем помочь, а после того, как мы получили результат лабораторного исследования на таллий, увидели очень высокую концентрацию и [поняли, что] пациент просто был обречен", – комментирует врач.

Пресс-служба Киевской областной прокуратуры добавила в Facebook, что подозреваемая, которая решила отомстить бывшему парню за не сложившуюся личную жизнь, тщательно планировала свои действия и принимала меры по конспирации.

В частности, она, приготовив бутылку с отравой, создала в соцсети фейковый аккаунт магазина, проводившего розыгрыш к празднику. Среди победителей она упомянула мужчину, с которым когда-то находилась в отношениях, и написала ему сообщение, что он победитель розыгрыша.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0244v5jVdEHKaVwnkHpFAAVQc6kai8hyjw9kFxm5kKuxURTRqaouW2ttH2yx8W4Tetl&id=100069244237876

Похожие случаи отравления были зафиксированы в больнице Фастова Киевской области. У четырех женщин было подтверждено наличие таллия в организме.

"2 февраля у меня был день ангела, и я решила пригласить подруг отметить. Мы распили бутылку рома, которую я накануне выиграла в розыгрыше. Через несколько дней нам всем стало плохо. Начало печь в груди, и немело тело. Мы с подругой уехали в Киев, и нас положили в реанимацию. Волосы начали выпадать клоками", – рассказала потерпевшая Инна.

Как рассказала "BBC News Украина" спикер полиции Киевской области Ирина Прянишникова, посылка, в которой пострадавшим пришел их "выигрыш", выглядела "нехарактерно" и уголовный розыск начал расследовать, кто мог купить бутылки и шоколадки. Оперативники просматривали видео с камер наблюдения. На одной из камер увидели изображение женщины, которая выносит из магазина те же товары, и узнали, что она родом из Иванкова Киевской области.

Следствию было известно, что погибший мужчина, которого звали Валентин, родом из Иванкова. Сопоставляя два случая отравления, полиция выяснила, что муж одной из женщин из Фастова – тоже из Иванкова.

"Они из одного села, фактически с одной улицы", – говорит Прянишникова.

Правоохранители установили, что отправку курьерской доставкой бутылок рома, куда был подмешан таллий, заказала женщина, которая 20 лет назад жила в Иванковском районе и состояла в отношения с умершим от отравления мужчиной, но семейная жизнь не сложилась. Следователи подозревают, что именно она вела страницу с "розыгрышем" в Facebook.

"Они пришли ко мне и сообщили, что Леся беременна и нужны деньги на аборт. Я говорила: женитесь, но она не захотела, побоялась родителей", – рассказала полиции историю 20-летней давности мать отравленного мужчины.

https://www.facebook.com/VyshgorodPolice/posts/pfbid02rjaZAQyazXM7nGv4QZNPU7pBLkyWvyqZz7sW4UQguq7tgDXm8sVPFC77HdFtD8Yel

Как установило следствие, муж одной из четырех пострадавших в результате отравления женщин тоже когда-то имел отношения с подозреваемой. Как отмечают в полиции, в августе 2022 года года она уже пыталась отравить его тем же способом, но, вероятно, концентрация таллия была мала. А в январе 2023 года опасную посылку получила уже его жена.

"Во время санкционированного обыска в доме 35-летней злоумышленницы были обнаружены и изъяты еще две бутылки алкоголя, телефоны, стартовые пакеты, бутылки с неизвестными жидкостями, вещи, в которых она совершила покупку "подарков", и другие вещи", – отмечают в полиции.

По факту умышленного убийства следователи Вышгородского управления полиции Киевской области сообщили женщине о подозрении [ч. 1 ст. 115 УКУ]. Если ее вина в отравлениях будет доказана, 35-летней украинке грозит до 15 лет лишения свободы. Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей. Также она проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений.

ВИДЕО
Видео: Nebytov / YouTube
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