"Сделать невыносимой жизнь красивой девушки". В Москве солями тяжелых металлов отравили оппозиционного политика

Как пишет издание, в крови политика было обнаружено высокотоксичное канцерогенное вещество дихромат калия. Результаты анализов Вихаревой есть в распоряжении издания. Там уточнили, что в начале декабря концентрация канцерогена в крови составляла 2,3 мг, в феврале – 1,6 мг.
"В последние месяцы Вихарева перестала вести онлайн-эфиры с различными оппозиционерами, показывая собственное лицо. Ситуацию она объясняет резким ухудшением здоровья, сказавшемся на ее внешности", – сообщает издание.
Сама Вихарева рассказала SOTA, что первые симптомы отравления появились у нее в конце ноября– начале декабря 2022 года. Затем они повторились в начале февраля. Политик, по ее словам, испытывала сильные желудочные боли, усиление сердцебиения и онемение конечностей. Затем у нее начались судороги и обмороки, а также выпадение волос.
Российская журналистка Ксения Ларина в Facebook отметила, что Вихареву, которая после начала полномасштабной российской агрессии принципиально не покинула Москву, называла вещи своими именами и делала интервью с самыми радикальными российскими политиками, "медленно травили".
"Я помню, когда была у нее в эфире, она сказала, что каждый раз, когда она приезжает в студию, во двор за ней въезжает машина и стоит в течение всего эфира с выключенными фарами. Очевидно, что Эльвиру пасли спецслужбы постоянно", – написала журналистка.
Она, учитывая тесную политическую связь Вихаревой с российским оппозиционным политиком Геннадием Гудковым, допускает, что "поверить можно и в отравление как месть, как послание".
"Эльвира – красавица, и этом тоже есть особое иезуитство – сделать невыносимой жизнь красивой девушки, отнять у нее красоту. Как соляной кислотой в лицо плеснуть", – заключила Ларина.
Вихарева в 2021 году баллотировалась в Госдуму по 196 округу в Москве. Победу в округе одержал кандидат от "Единой России", телеведущий Тимофей Баженов. Вихарева, по официальным данным, набрала 2,4% голосов.
В 2022 году Вихарева заняла шестое место при пяти проходных на муниципальных выборах в московском районе Марьина роща.
В последние месяцы политик создала общественную приемную, принимающую обращения от граждан по различным темам, от мобилизации до проблем с ЖКХ. Также Вихарева является автором популярного видеоблога на более, чем 50 тысяч подписчиков.
В 2022 году Вихарева планировала участвовать в муниципальных выборах в московском районе Якиманка. Суд снял ее с выборов, найдя формальные нарушения в оформлении подписных листов, пишет "Медуза".