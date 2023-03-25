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"Сделать невыносимой жизнь красивой девушки". В Москве солями тяжелых металлов отравили оппозиционного политика

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Вихарева баллотировалась в Мосгордуму, после чего, проиграв выборы провластному кандидату, занималась общественной деятельностью
Вихарева баллотировалась в Мосгордуму, после чего, проиграв выборы провластному кандидату, занималась общественной деятельностью
Фото: Руслан Терехов / SOTA

Российский оппозиционный политик Эльвира Вихарева несколько месяцев назад была отравлена солями тяжелых металлов, сообщило 24 марта в Telegram российское издание SOTA.

Как пишет издание, в крови политика было обнаружено высокотоксичное канцерогенное вещество дихромат калия. Результаты анализов Вихаревой есть в распоряжении издания. Там уточнили, что в начале декабря концентрация канцерогена  в крови составляла 2,3 мг, в феврале – 1,6 мг.

"В последние месяцы Вихарева перестала вести онлайн-эфиры с различными оппозиционерами, показывая собственное лицо. Ситуацию она объясняет резким ухудшением здоровья, сказавшемся на ее внешности", – сообщает издание.

Сама Вихарева рассказала SOTA, что первые симптомы отравления появились у нее в конце ноября– начале декабря 2022 года. Затем они повторились в начале февраля. Политик, по ее словам, испытывала сильные желудочные боли, усиление сердцебиения и онемение конечностей. Затем у нее начались судороги и обмороки, а также выпадение волос.

Российская журналистка Ксения Ларина в Facebook отметила, что Вихареву, которая после начала полномасштабной российской агрессии принципиально не покинула Москву, называла вещи своими именами и делала интервью с самыми радикальными российскими политиками, "медленно травили".

"Я помню, когда была у нее в эфире, она сказала, что каждый раз, когда она приезжает в студию, во двор за ней въезжает машина и стоит в течение всего эфира с выключенными фарами. Очевидно, что Эльвиру пасли спецслужбы постоянно", – написала журналистка.

Она, учитывая тесную политическую связь Вихаревой с российским оппозиционным политиком Геннадием Гудковым, допускает, что "поверить можно и в отравление как месть, как послание".

"Эльвира – красавица, и этом тоже есть особое иезуитство – сделать невыносимой жизнь красивой девушки, отнять у нее красоту. Как соляной кислотой в лицо плеснуть", – заключила Ларина.

https://www.facebook.com/xenialarina/posts/pfbid036vNHn5WXVMDZsgPJAA6ED3yL4RA8GYzwRoJhLJozq3BWhLoQhz23RguZm1wpsj2xl

Контекст:

Вихарева в 2021 году баллотировалась в Госдуму по 196 округу в Москве. Победу в округе одержал кандидат от "Единой России", телеведущий Тимофей Баженов. Вихарева, по официальным данным, набрала 2,4% голосов.

В 2022 году Вихарева заняла шестое место при пяти проходных на муниципальных выборах в московском районе Марьина роща.

В последние месяцы политик создала общественную приемную, принимающую обращения от граждан по различным темам, от мобилизации до проблем с ЖКХ. Также Вихарева является автором популярного видеоблога на более, чем 50 тысяч подписчиков.

В 2022 году Вихарева планировала участвовать в муниципальных выборах в московском районе Якиманка. Суд снял ее с выборов, найдя формальные нарушения в оформлении подписных листов, пишет "Медуза".

Теги: Россия, выборы, оппозиция, здоровье, Москва, отравление, политика, журналисты, Геннадий Гудков, спецслужбы, Ксения Ларина, интервью
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