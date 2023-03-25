"Сделать невыносимой жизнь красивой девушки". В Москве солями тяжелых металлов отравили оппозиционного политика

Как пишет издание, в крови политика было обнаружено высокотоксичное канцерогенное вещество дихромат калия. Результаты анализов Вихаревой есть в распоряжении издания. Там уточнили, что в начале декабря концентрация канцерогена в крови составляла 2,3 мг, в феврале – 1,6 мг.

"В последние месяцы Вихарева перестала вести онлайн-эфиры с различными оппозиционерами, показывая собственное лицо. Ситуацию она объясняет резким ухудшением здоровья, сказавшемся на ее внешности", – сообщает издание.

Сама Вихарева рассказала SOTA, что первые симптомы отравления появились у нее в конце ноября– начале декабря 2022 года. Затем они повторились в начале февраля. Политик, по ее словам, испытывала сильные желудочные боли, усиление сердцебиения и онемение конечностей. Затем у нее начались судороги и обмороки, а также выпадение волос.

Российская журналистка Ксения Ларина в Facebook отметила, что Вихареву, которая после начала полномасштабной российской агрессии принципиально не покинула Москву, называла вещи своими именами и делала интервью с самыми радикальными российскими политиками, "медленно травили".

"Я помню, когда была у нее в эфире, она сказала, что каждый раз, когда она приезжает в студию, во двор за ней въезжает машина и стоит в течение всего эфира с выключенными фарами. Очевидно, что Эльвиру пасли спецслужбы постоянно", – написала журналистка.

Она, учитывая тесную политическую связь Вихаревой с российским оппозиционным политиком Геннадием Гудковым, допускает, что "поверить можно и в отравление как месть, как послание".

"Эльвира – красавица, и этом тоже есть особое иезуитство – сделать невыносимой жизнь красивой девушки, отнять у нее красоту. Как соляной кислотой в лицо плеснуть", – заключила Ларина.