Кара-Мурза: Понимать, что тебя пытались убить, и видеть конкретных людей, которые это делали, – это совсем разные ощущения

Сотрудники ФСБ, которые следили за российским оппозиционным политиком Алексеем Навальным в день его отравления, систематически следили за российским оппозиционером Владимиром Кара-Мурзой перед его первым и вторым отравлениями, выяснили Bellingcat и The Insider. Кара-Мурза говорит, что доказательства отравлений, предоставленные расследователями, не косвенные, а прямые.

Кара-Мурза: Не думаю, что могу описать словами гамму эмоций, которые испытал вчера. Особенно когда мы звонили одному из предполагаемых организаторов покушений Фото: ЕРА

Расследователи Bellingcat и The Insider, которые установили связь между отравлениями российского оппозиционного политика Алексея Навального и оппозиционера Владимира Кара-Мурзы, фактически сделали работу Следственного комитета РФ и ФБР, считает Кара-Мурза.

В блоге для радиостании "Эхо Москвы" политик пояснил, что Следком РФ до сих пор даже не ответил, возбуждено ли уголовное дело по фактам двух покушений на его убийство на российской территории, а ФБР засекретило результаты анализов крови.

"Оказывается, это совсем разные ощущения: понимать, что тебя пытались убить (а сомнений – ни в методе, ни в причинах – не было с самого начала), и видеть конкретных людей, которые это делали. Так, как их сейчас показал Bellingcat – с фотографиями, фамилиями, местами работы, датами поездок. Не думаю, что могу описать словами гамму эмоций, которые испытал вчера. Особенно когда мы с соавторами расследования Христо Грозевым и Романом Доброхотовым звонили одному из предполагаемых организаторов покушений – старшему офицеру Службы ФСБ по защите конституционного строя Роману Мезенцеву", – отметил Кара-Мурза.

Политик рассказывал "Дождю", что смог дозвониться Мезенцеву и спросил, он ли Роман Михайлович. Тот ответил утвердительно, а когда узнал, кто ему звонит, положил трубку.

Материал Bellingcat и The Insider вышел 11 февраля. В нем говорится, что сотрудники ФСБ, которые, вероятно, отравили российского оппозиционного политика Алексея Навального, могут быть причастны к отравлениям Кара-Мурзы. Те агенты российской спецслужбы, которые следили за Навальным в день его отравления, систематически следили за Кара-Мурзой перед его первым и вторым отравлениями, выяснили расследователи.

"Доказательства отравлений, представленные в расследовании Bellingcat, не косвенные, а прямые. Если бы за мной по регионам катались только подчиненные господина Мезенцева, власть еще могла бы объяснить это "просто слежкой". Но химики топтунами не работают. Присутствие во всех поездках сотрудников [института криминалистики ФСБ] НИИ-2 – в том числе прославленного Алексеем Навальным на весь мир специалиста по нижнему белью Константина Кудрявцева – однозначно указывает на отравление", – подчеркнул оппозиционер.

Кара-Мурза был отравлен дважды – 26 мая 2015 года и 2 февраля 2017-го. В обоих случаях московские врачи поставили ему диагноз "токсическое действие неуточненного вещества". Первое отравление произошло спустя три месяца после убийства ближайшего соратника и друга Кара-Мурзы-младшего, крестного его дочери, оппозиционера Бориса Немцова. Оба активно продвигали в США "акт Магнитского" – закон, вводящий персональные санкции в отношении лиц, ответственных за нарушение прав человека и принципа верховенства права в России, и больно ударивший по путинской чиновничьей "элите".

По данным расследователей, в 2015 году сотрудники ФСБ начали ездить за Кара-Мурзой за три месяца до отравления и сопровождали его как минимум в четырех поездках (в Томске, Санкт-Петербурге, Калининграде и Казани). При этом из последней – в Казани – оппозиционер и его вероятные отравители вернулись в Москву за 48 часов до проявления симптомов отравления.

Во всех поездках в группе "сопровождающих" был Александр Самофал – это, как предполагают журналисты, сотрудник Второй службы ФСБ, один из офицеров, участвовавших в отравлении российского политика Никиты Исаева в 2019 году. По крайней мере в двух поездках, совпадающих с путешествиями Кара-Мурзы, Самофала сопровождал сотрудник Института криминалистики ФСБ Константин Кудрявцев, которого Навальный называл "замывальщиком трусов", говорится в расследовании.