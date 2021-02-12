Российский оппозиционер Кара-Мурза хочет, чтобы Следком РФ допросил сотрудников ФСБ из расследования Bellingcat

Bellingcat и The Insider сообщили, что сотрудники ФСБ, которые следили за российским оппозиционным политиком Алексеем Навальным в день его отравления, систематически следили за российским оппозиционером Владимиром Кара-Мурзой перед его первым и вторым отравлениями. Кара-Мурза сказал, что будет добиваться открытия уголовного дела.

Российский оппозиционер Владимир Кара-Мурза-младший намерен обратиться в Следственный комитет РФ с требованием допросить сотрудников ФСБ, которые фигурируют в расследовании Bellingcat и The Insider о его отравлениях.

Об этом он рассказал в эфире "Дождя" 11 февраля. По словам Кара-Мурзы, он планирует посетить Следком со своим адвокатом в ближайшие дни. Политик также будет требовать открытия уголовного дела. Он заявил, что будет добиваться справедливости в судах – "вплоть до ЕСПЧ".

Кроме того, Кара-Мурза рассказал, что во время расследования дозвонился одному из фигурантов – предполагаемому офицеру ФСБ Роману Мезенцеву. Bellingcat и The Insider считают, что Мезенцев может быть причастен к отравлениям политика. Кара-Мурза отметил, что Мезенцев в телефонном разговоре подтвердил свое имя, а когда услышал, кто ему звонит, положил трубку.

Материал Bellingcat и The Insider вышел 11 февраля. В нем говорится, что сотрудники ФСБ, которые, вероятно, отравили российского оппозиционного политика Алексея Навального, могут быть причастны к отравлениям Кара-Мурзы. Те агенты российской спецслужбы, которые следили за Навальным в день его отравления, систематически следили за Кара-Мурзой перед его первым и вторым отравлениями, выяснили расследователи.

Кара-Мурза был отравлен дважды – 26 мая 2015 года и 2 февраля 2017-го. В обоих случаях московские врачи поставили ему диагноз "токсическое действие неуточненного вещества". Первое отравление произошло спустя три месяца после убийства ближайшего соратника и друга Кара-Мурзы-младшего, крестного его дочери, оппозиционера Бориса Немцова. Оба активно продвигали в США "акт Магнитского" – закон, вводящий персональные санкции в отношении лиц, ответственных за нарушение прав человека и принципа верховенства права в России, и больно ударивший по путинской чиновничьей "элите".

По данным расследователей, в 2015 году сотрудники ФСБ начали ездить за Кара-Мурзой за три месяца до отравления и сопровождали его как минимум в четырех поездках (в Томске, Санкт-Петербурге, Калининграде и Казани). При этом из последней – в Казани – оппозиционер и его вероятные отравители вернулись в Москву за 48 часов до проявления симптомов отравления.

Во всех поездках в группе "сопровождающих" был Александр Самофал – это, как предполагают журналисты, сотрудник Второй службы ФСБ, один из офицеров, участвовавших в отравлении российского политика Никиты Исаева в 2019 году. По крайней мере в двух поездках, совпадающих с путешествиями Кара-Мурзы, Самофала сопровождал сотрудник Института криминалистики ФСБ Константин Кудрявцев, которого Навальный называл "замывальщиком трусов", говорится в расследовании.