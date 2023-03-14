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Член ПАСЕ Зингерис: День освобождения "Аушвица". Ющенко с глубокими впадинами от яда. Идет путинская делегация. И вдруг бельгийская королева сказала: "Посмотрите, что он с ним сделал". Что Путин сделал с Ющенко

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Ющенко в 2005 году
Ющенко в 2005 году
Фото: EPA (архив)

Депутат литовского Сейма, глава литовской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Эмануэлис Зингерис рассказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, как королева Бельгии Паола в 2005 году пристыдила делегацию президента РФ Владимира Путина.

Он вспомнил об этом эпизоде, отвечая на вопрос, когда ему приходилось встречаться с Путиным. 

В 2005 году в Польше прошли мероприятия, посвященные 60-летию освобождения нацистского концлагеря "Аушвиц", на которые приехали главы государств и правительств из десятков стран. Там, отметил Зингерис, сам он был с экс-президентом, премьер-министром Литвы Альгирдасом Бразаускасом. 

Приехал на годовщину и президент Украины Виктор Ющенко, и президент РФ Владимир Путин с делегацией. В нее входили, в частности, тогдашние председатели комитетов Совета Федерации и Госдумы по международным делам Михаил Маргелов и Константин Косачев, вспомнил Зингерис. 

"И тогда был гигантский снегопад. Путин опоздал на два часа. Это был интересный театральный поход. Я не знаю, у вас это делается или нет, но в театре в перемене все ходят кругами по гигантским залам. Ну вот все делегации шли кругом. Я помню бельгийскую королеву, помню господина Ющенко с такими глубокими впадинами от яда. Через некоторое расстояние за ним путинская делегация. И вдруг бельгийская королева с большим пером павлина в тишине сказала как будто для себя, но это было для всех: "Посмотрите, что он с ним сделал". Что Путин сделал с Ющенко! Это было настолько... "Голый король". Это было настолько потрясающе", – рассказал Зингерис. 

По его словам, Мергелов и Косачев тогда отвели глаза, а Ющенко "гордо шел впереди".

Зингерис: На подписании Соглашения об ассоциации Янукович кричал "Я говорю с ним!" диким голосом резаной кобылы. Немцы и англичане отвечали: "Почему вы говорите с Путиным?" – "Он все о нас знает и не разрешает". Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

По официальной версии, Ющенко был отравлен в ходе президентской кампании в сентябре 2004 года во время ужина на даче бывшего заместителя главы Службы безопасности Украины Владимира Сацюка.

Международная группа врачей, которая обследовала Ющенко, пришла к выводу, что он был отравлен диоксином. По этому факту было открыто уголовное дело, однако следователи так и не предъявили никому обвинения в покушении на жизнь бывшего президента.

В декабре 2014 года Ющенко заявлял, что готов сдать кровь на анализ международным экспертам. Такой вариант ему предложила Генеральная прокуратура Украины.

Бывший глава СБУ Виктор Смешко заявлял в начале 2019-го, что "сам факт отравления Ющенко не установлен". По его словам, Ющенко и его окружение "сделали все", чтобы украинским правоохранителям не дали результаты анализов исследований, которые проводили в Вене в клинике, где лечился Ющенко. 

Сам Ющенко говорил, что точно знает, кто его отравил, и отравитель в курсе, что ему это известно.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Владимир Путин, Виктор Ющенко, Бельгия, покушение, отравление, Аушвиц, Константин Косачев, Эмануэлис Зингерис
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