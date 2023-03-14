Член ПАСЕ Зингерис: День освобождения "Аушвица". Ющенко с глубокими впадинами от яда. Идет путинская делегация. И вдруг бельгийская королева сказала: "Посмотрите, что он с ним сделал". Что Путин сделал с Ющенко

Он вспомнил об этом эпизоде, отвечая на вопрос, когда ему приходилось встречаться с Путиным.

В 2005 году в Польше прошли мероприятия, посвященные 60-летию освобождения нацистского концлагеря "Аушвиц", на которые приехали главы государств и правительств из десятков стран. Там, отметил Зингерис, сам он был с экс-президентом, премьер-министром Литвы Альгирдасом Бразаускасом.

Приехал на годовщину и президент Украины Виктор Ющенко, и президент РФ Владимир Путин с делегацией. В нее входили, в частности, тогдашние председатели комитетов Совета Федерации и Госдумы по международным делам Михаил Маргелов и Константин Косачев, вспомнил Зингерис.

"И тогда был гигантский снегопад. Путин опоздал на два часа. Это был интересный театральный поход. Я не знаю, у вас это делается или нет, но в театре в перемене все ходят кругами по гигантским залам. Ну вот все делегации шли кругом. Я помню бельгийскую королеву, помню господина Ющенко с такими глубокими впадинами от яда. Через некоторое расстояние за ним путинская делегация. И вдруг бельгийская королева с большим пером павлина в тишине сказала как будто для себя, но это было для всех: "Посмотрите, что он с ним сделал". Что Путин сделал с Ющенко! Это было настолько... "Голый король". Это было настолько потрясающе", – рассказал Зингерис.

По его словам, Мергелов и Косачев тогда отвели глаза, а Ющенко "гордо шел впереди".

Зингерис: На подписании Соглашения об ассоциации Янукович кричал "Я говорю с ним!" диким голосом резаной кобылы. Немцы и англичане отвечали: "Почему вы говорите с Путиным?" – "Он все о нас знает и не разрешает". Читайте полную версию интервью

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