Член ПАСЕ Зингерис: День освобождения "Аушвица". Ющенко с глубокими впадинами от яда. Идет путинская делегация. И вдруг бельгийская королева сказала: "Посмотрите, что он с ним сделал". Что Путин сделал с Ющенко

Он вспомнил об этом эпизоде, отвечая на вопрос, когда ему приходилось встречаться с Путиным.
В 2005 году в Польше прошли мероприятия, посвященные 60-летию освобождения нацистского концлагеря "Аушвиц", на которые приехали главы государств и правительств из десятков стран. Там, отметил Зингерис, сам он был с экс-президентом, премьер-министром Литвы Альгирдасом Бразаускасом.
Приехал на годовщину и президент Украины Виктор Ющенко, и президент РФ Владимир Путин с делегацией. В нее входили, в частности, тогдашние председатели комитетов Совета Федерации и Госдумы по международным делам Михаил Маргелов и Константин Косачев, вспомнил Зингерис.
"И тогда был гигантский снегопад. Путин опоздал на два часа. Это был интересный театральный поход. Я не знаю, у вас это делается или нет, но в театре в перемене все ходят кругами по гигантским залам. Ну вот все делегации шли кругом. Я помню бельгийскую королеву, помню господина Ющенко с такими глубокими впадинами от яда. Через некоторое расстояние за ним путинская делегация. И вдруг бельгийская королева с большим пером павлина в тишине сказала как будто для себя, но это было для всех: "Посмотрите, что он с ним сделал". Что Путин сделал с Ющенко! Это было настолько... "Голый король". Это было настолько потрясающе", – рассказал Зингерис.
По его словам, Мергелов и Косачев тогда отвели глаза, а Ющенко "гордо шел впереди".
Зингерис: На подписании Соглашения об ассоциации Янукович кричал "Я говорю с ним!" диким голосом резаной кобылы. Немцы и англичане отвечали: "Почему вы говорите с Путиным?" – "Он все о нас знает и не разрешает". Читайте полную версию интервью
По официальной версии, Ющенко был отравлен в ходе президентской кампании в сентябре 2004 года во время ужина на даче бывшего заместителя главы Службы безопасности Украины Владимира Сацюка.
Международная группа врачей, которая обследовала Ющенко, пришла к выводу, что он был отравлен диоксином. По этому факту было открыто уголовное дело, однако следователи так и не предъявили никому обвинения в покушении на жизнь бывшего президента.
В декабре 2014 года Ющенко заявлял, что готов сдать кровь на анализ международным экспертам. Такой вариант ему предложила Генеральная прокуратура Украины.
Бывший глава СБУ Виктор Смешко заявлял в начале 2019-го, что "сам факт отравления Ющенко не установлен". По его словам, Ющенко и его окружение "сделали все", чтобы украинским правоохранителям не дали результаты анализов исследований, которые проводили в Вене в клинике, где лечился Ющенко.
Сам Ющенко говорил, что точно знает, кто его отравил, и отравитель в курсе, что ему это известно.