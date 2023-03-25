"Нет, мое лицо не превратилось в а-ля Ющенко". Отравленная в Москве российский политик заявила, что "умирать в ее планы точно не входит"

В своем первом публичном комментарии об отравлении и его последствиях Вихарева пояснила, что ранее скрывала обстоятельства своего состояния в связи с "резонными и оправданными опасениями" за сохранность своей жизни и жизней людей, которые находятся рядом с ней.

"Первое и, пожалуй, главное – перестаньте хоронить меня раньше времени. Умирать в мои планы точно не входит", – написала она.

Политик убеждена, что те, кто имеет отношение к ее отравлению, понесут наказание "рано или поздно"

"Нет, мое лицо не превратилось в а-ля [лицо пережившего отравление третьего президента Украины Виктора] Ющенко. Нет, я не сделала пластическую операцию. Нет, я не обезображена на радость врагу. Я, как и прежде, осталась той, которую вы помните, за исключением трясущихся ручонок и "испепеленного" желудка, которые поддаются терапии, за исключением кожных покровов и конъюнктивных последствий, которые хорошо маскируются косметикой и препаратами", – заявила Вихарева.

Политик напомнила, что она более семи лет занимается в РФ оппозиционной деятельностью, поэтому понимает и принимает все связанные с этим риски. Она заявила, что отравление не повлияет на ее деятельность и позицию.

"Теперь, что касается [комментариев] "Уезжайте из России". Прошу не делать из меня героя или жертву режима. То, через что проходят люди, сопротивляющиеся злу, – далеко не новость, и вы это знаете. Я это знаю. Мной, как и многими, давно выбран путь, и он устелен минами. Пока я намерена остаться в России", – резюмировала Вихарева.

Российское издание SOTA 24 марта, ссылаясь на имеющиеся в распоряжении редакции результаты анализов Вихаревой, сообщило, что в крови политика было обнаружено высокотоксичное канцерогенное вещество дихромат калия.

Сама Вихарева рассказала изданию, что первые симптомы отравления появились у нее в конце ноября – начале декабря 2022 года. Затем они повторились в начале февраля. Политик, по ее словам, испытывала сильные желудочные боли, усиление сердцебиения и онемение конечностей. Затем у нее начались судороги и обмороки, а также выпадение волос.



