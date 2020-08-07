Киевская фирма вывозила опасные отходы на стихийные свалки – Офис генпрокурора

Компания, которая специализируется на утилизации медицинских и биологических отходов, вместо утилизации вывозила их на стихийные свалки и полигоны твердых бытовых отходов в Киевской области. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора Украины.

В Киевской области правоохранители задокументировали факт вывоза опасных отходов из инфекционных отделений столицы – шприцев, медицинских масок, халатов – на один из полигонов. Об этом 7 августа сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

По данным следствия, компания, которая специализируется на утилизации опасных отходов, в том числе медицинских и биологических, вместо утилизации отходов в специально отведенных местах путем сжигания вывозила их на стихийные свалки и обычные полигоны твердых бытовых отходов в Киевской области.

Киевская местная прокуратура №6 сообщила о подозрении коммерческому директору компании за нарушения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний, которые могли повлечь их распространение (ч. 1 ст. 325 УК Украины).