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Киевская фирма вывозила опасные отходы на стихийные свалки – Офис генпрокурора

Компания, которая специализируется на утилизации медицинских и биологических отходов, вместо утилизации вывозила их на стихийные свалки и полигоны твердых бытовых отходов в Киевской области. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора Украины.

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На свалке оказались отходы инфекционных отделений больниц маски, халаты, шприцы
На свалке оказались отходы инфекционных отделений больниц – маски, халаты, шприцы
Фото: gp.gov.ua

В Киевской области правоохранители задокументировали факт вывоза опасных отходов из инфекционных отделений столицы – шприцев, медицинских масок, халатов – на один из полигонов. Об этом 7 августа сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

По данным следствия, компания, которая специализируется на утилизации опасных отходов, в том числе медицинских и биологических, вместо утилизации отходов в специально отведенных местах путем сжигания вывозила их на стихийные свалки и обычные полигоны твердых бытовых отходов в Киевской области.

Киевская местная прокуратура №6 сообщила о подозрении коммерческому директору компании за нарушения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний, которые могли повлечь их распространение (ч. 1 ст. 325 УК Украины).

Теги: Киев, следствие, отходы, инфекция, Офис генпрокурора
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