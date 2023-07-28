"Кричал и плакал". Во Львове патрульные сняли с павильона в детском саду голого мужчину. Видео

Полицейские прибыли туда по вызову.

"Когда полицейские приехали, мужчина уже сидел на крыше павильона дошкольного учреждения. Он что-то постоянно кричал и плакал. Спускаться вниз гражданин отказывался", – говорится в сообщении.

Правоохранители отметили, что добрались до мужчины на крыше с помощью лестницы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, завернули его в термоодеяло и "совместными усилиями" спустили вниз, после чего передали медикам.

Видео, которое опубликовала патрульная полиция, было снято нагрудной камерой одного из полицейских, который заворачивал голого мужчину в термоодеяло.