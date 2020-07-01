Крищенко о поисках девятилетнего мальчика: Привлекли 150 правоохранителей и военных. Ребенка вернули семье

После получения информации о пропаже ребенка Нацполиция сразу сформировала группы поиска и передала ориентировки с приметами несовершеннолетнего всем нарядам, сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

В Деснянском районе Киева девятилетний мальчик, потеряв ключи от квартиры, побоялся возвращаться домой и пошел бродить по улицам. В течение нескольких часов его разыскивали сотрудники районного управления полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины и представители Муниципальной стражи, пишет сайт столичной Нацполиции.

Как сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, после получения информации сразу сформировали группы поиска и передали ориентировки с приметами несовершеннолетнего всем нарядам полиции.

"К розыскным мероприятиям мы привлекли 150 сотрудников полиции, военнослужащих Национальной гвардии Украины и представителей Муниципальной стражи. В течение нескольких часов мы тщательно проверили места скопления людей, рынки, пляжи, медицинские учреждения, лесопарковые зоны и тому подобное. В результате мы нашли мальчика неподалеку от территории Лесного кладбища. С ним было все хорошо и никаких противоправных действий в отношении него совершено не было", – рассказал Крищенко.

Сейчас мальчик находится в семье и пообещал больше не покидать дом без разрешения родителей. Полицейские на память подарили ему полицейскую кепку и блокнот. После проведения профилактической беседы на отца беглеца составлен административный протокол по ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Родные поблагодарили правоохранителей за возвращение ребенка и заверили, что в дальнейшем будут уделять больше внимания воспитанию, отмечает пресс-служба Нацполиции.