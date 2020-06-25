В Запорожской области в пруду утонули две 11-летние девочки

Как выяснили следователи, погибшие дети отправились к местному водоему без разрешения родителей, сообщает ГСЧС Украины.

Прибывшие на место происшествия спасатели помогли местным жителям извлечь из воды тело одной из девочек Фото: dsns.gov.ua

В районе села Первомайское Запорожской области днем 25 июня в пруду утонули две 11-летние девочки. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как выяснили следователи, дети из разных семей без разрешения родителей поехали на велосипедах к местному водоему.

Местный житель, который обнаружил на берегу их вещи, начал искать детей в воде и достал на поверхность тело одной из девочек. Прибывшие на место происшествия спасатели помогли местным жителям извлечь из воды тело второго ребенка.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства трагедии. Тела девочек переданы работникам полиции для проведения судмедэкспертизы. По факту гибели детей начато расследование.

17 июня Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщала, что с начала месяца в стране утонуло 100 человек. При этом каждый шестой утонувший – ребенок.