Крокодила, который неизвестно откуда взялся в Херсонской области, достали из водоема. Он погиб

Крокодила доставали из воды сетками. Почему он умер, выясняют ветеринары Фото: ГУНП в Херсонской области / suspilne.media

В одном из водоемов на территории Арабатской Стрелки люди увидели крокодила, который ел утку, сообщали в полиции. Правоохранители нашли животное и взяли водоем под охрану.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и спасательная служба. Также приехали ветеринары, чтобы достать крокодила, рассказала Скуба. Его длина – около 1,5 м.

Но пока животное извлекали из воды, оно умерло.

Крокодила-утікача на Арабатській Стрілці витягли з води вже мертвимhttps://t.co/fPNja4XA1F pic.twitter.com/V8h5LjptM6 — Ukrinform (@UKRINFORM) August 5, 2021

"Почему погиб крокодил – установят ветеринары. Никто не знает, как он туда попал и сколько пролежал в том водоеме", – добавила спикер.

Вытаскивала животное из воды Геническая аварийно-спасательная служба сетками, уточнил "Укринформу" замначальника отдела коммуникации полиции Херсонской области Виталий Байдаров.

Правоохранители выясняют, откуда взялся крокодил в Херсонской области. Сообщений об исчезновении рептилии в полицию не поступало.