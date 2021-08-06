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Крокодила, который неизвестно откуда взялся в Херсонской области, достали из водоема. Он погиб

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Крокодила доставали из воды сетками. Почему он умер, выясняют ветеринары
Крокодила доставали из воды сетками. Почему он умер, выясняют ветеринары
Фото: ГУНП в Херсонской области / suspilne.media

На Арабатской Стрелке в Херсонской области в одном из искусственных водоемов, образовавшихся на месте добычи песка, обнаружили крокодила. Пока животное доставали, оно погибло, сообщила Общественному 5 августа пресс-секретарь полиции Херсонской области Татьяна Скуба.

В одном из водоемов на территории Арабатской Стрелки люди увидели крокодила, который ел утку, сообщали в полиции. Правоохранители нашли животное и взяли водоем под охрану.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и спасательная служба. Также приехали ветеринары, чтобы достать крокодила, рассказала Скуба. Его длина – около 1,5 м.

Но пока животное извлекали из воды, оно умерло.

"Почему погиб крокодил – установят ветеринары. Никто не знает, как он туда попал и сколько пролежал в том водоеме", – добавила спикер.

Вытаскивала животное из воды Геническая аварийно-спасательная служба сетками, уточнил "Укринформу" замначальника отдела коммуникации полиции Херсонской области Виталий Байдаров.

Правоохранители выясняют, откуда взялся крокодил в Херсонской области. Сообщений об исчезновении рептилии в полицию не поступало. 

Теги: полиция, животные, Херсонская область, водоемы, рептилии, крокодилы, животное
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