Кучеренко: Аварии в энергосистеме – следствие непрофессиональных действий Геруса и Тарасюка

То, чем в последний год занимались глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Валерий Тарасюк и председатель энергетического комитета Верховной Рады, нардеп от "Слуги народа" Андрей Герус, – это "терроризм", заявил нардеп от "Батьківщини" Алексей Кучеренко.

Глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Валерий Тарасюк и председатель энергетического комитета Верховной Рады, нардеп от "Слуги народа" Андрей Герус несут полную ответственность за аварии в энергосистеме. Об этом в своем Facebook написал 3 февраля первый заместитель энергетического комитета, нардеп от "Батьківщини" Алексей Кучеренко, комментируя вторую за последний месяц аварию в объединенной энергосистеме Украины.

"В эти минуты (вечером 3 февраля. – "ГОРДОН") Запорожская ТЭС села на ноль – из системы выпало 750 МВт. Сейчас энергетики пытаются вернуть в работу два блока. И это все посреди зимы. Сложно в это поверить. Вот до чего наш "независимый" регулятор довел энергетическую отрасль. Полтора года НКРЭКУ целенаправленно уничтожала топливно-энергетический комплекс страны, чтобы теперь посреди зимы шантажировать страну веерными отключениями, – заявил политик. – Регулятор за последний год так, прости господи, "отрегулировал" рынок, что диспетчер по 10 раз в день дает команды ТЭС включаться-выключаться. Никакое оборудование не выдержит такого режима работы круглый год".

Он считает, что разрушение энергетического сектора Украины ведет к закупке электроэнергии из России.

"Надеюсь, Тарасюк сейчас стоит на ковре на четвертом этаже на Банковой, с Герусом на пару. То, чем эта двойня занималась последние полтора года, – это терроризм. Шайка самозванцев из НКРЭКУ фактически взяла страну в заложники. Это не только вопрос света в Энергодаре или в Киеве – это угроза жизни людей", – заявил Кучеренко.

3 февраля в 19.25 произошло отключение Запорожской ТЭС от энергосистемы из-за аварии на подстанции "Луч".

"Из-за замыкания на подстанции сработали защиты на блоках Запорожской ТЭС, что не позволило допустить более крупной аварии. На момент происшествия в работе находилось три энергоблока суммарной мощностью 750 МВт. Энергетики планируют начать пусковые операции на блоках ТЭС в течение нескольких часов", – заявили в "ДТЭК Запорожская ТЭС".

Специалисты компании восстановили энергоснабжение Энергодара.