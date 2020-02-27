Люди в униформе "Нацдружин" ворвались в горсовет Жмеринки во время сессии, разбили окна и распылили газ

12 человек пострадали во время столкновений в здании городского совета Жмеринки Винницкой области, полиция задержала 11 участников беспорядков.

27 февраля около 20 человек в масках ворвались в здание городского совета Жмеринки Винницкой области, где проходила очередная сессия. Об этом сообщила пресс-служба областного управления Национальной полиции.

"В зал, где проходила сессия, их не допустили полицейские. Злоумышленники бросали камни и дымовые шашки, повредили входную дверь и мебель в помещении, разбили окна. За совершение хулиганских действий полицейские задержали и доставили в отдел полиции 11 человек", – говорится в сообщении.

Пострадали 12 человек – восемь правоохранителей и четыре участника беспорядков.

"Жмеринская газета" информирует, что участники штурма, одетые в униформу "Национальных дружин", выбили окна в мэрии и распылили газ.

Перед этим на голосование был поставлен вопрос об отстранении от должности и.о. городского головы Жмеринки, секретаря горсовета Юрий Свитлака. "За" проголосовали трое депутатов, "против" – 25.