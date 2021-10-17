Машинист избил пассажира в харьковском метро. Видео

По словам представителя метрополитена, машиниста отстранили от работы на время служебного расследования Скриншот: Типичный Харьков / Telegram

В комментарии Общественному 16 октября представитель Харьковского метрополитена Алексей Битнер заявил, что инцидент произошел на станции "Проспект Гагарина" Холодногорско-Заводской линии и что машинист отстранен от работы на время служебного расследования.

В полиции Харьковской области заявили, что по факту драки проводится проверка.

"В отдел полиции в метрополитене ГУНП в Харьковской области поступил рапорт сотрудника полиции о том, что в сети интернет обнаружено видео, на котором машинист электропоезда бьет неизвестного мужчину. Установлено, что это произошло на станции метро "Проспект Гагарина". После конфликта мужчина ушел с места происшествия", – говорится в сообщении на сайте ведомства.