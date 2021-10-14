120 часов общественных работ. Суд признал виновным харьковчанина, избившего 14-летнюю девочку

"Суд назначил обвиняемому наказание в виде 120 часов общественных работ и удовлетворил гражданский иск нашего адвоката частично. 35 тыс. грн осужденный обязан уплатить нашей клиентке в качестве моральной компенсации", – отмечается в посте.

Адвокат Маси Найем уточнил в Facebook, что его коллега Илья Воробьев представлял в суде интересы избитой девочки бесплатно.

"Это очень важно, потому что любой человек в любом уголке страны должны знать, что за нанесение телесных повреждений будет ответственность. Мы продолжим практику применения своих компетенций для восстановления справедливости в тех делах, где потерпевшие не имеют возможности оплатить столичных адвокатов, но дело могут замять по разным причинам", – подчеркнул Найем.

Воробьев в комментарии Общественному сказал, что защита и прокуратура просили 120 часов общественных работ, это максимальное количество, которое может быть назначено для несовершеннолетнего.

"Суд удовлетворил гражданский иск частично. Мы просили 144 тыс. грн компенсации", – сообщил адвокат.