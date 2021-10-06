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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Харькове задержаны члены группы, похищавшей людей, чтобы присвоить их жилье – полиция

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Оперативники задержали четырех человек и освободили потерпевшего, которого хотели заставить переоформить дом, говорят в полиции
Оперативники задержали четырех человек и освободили потерпевшего, которого хотели заставить переоформить дом, говорят в полиции
Фото: npu.gov.ua

Оперативники управления стратегических расследований в Харьковской области и следователи отдела полиции города Дергачи разоблачили деятельность преступной группы, "специализировавшейся" на похищении одиноких людей, чтобы завладеть их жильем. Об этом сообщается на сайте Нацполиции Украины.

Следователи выяснили, что члены группы похищали одиноких людей, а затем угрозами и побоями заставляли потерпевших переоформить на них недвижимость.

По данным следствия, деятельность группировки организовал неоднократно судимый 44-летний харьковчанин. Он привлек в сообщники двух мужчин и двух женщин. Все они жители Харькова и области в возрасте от 24 до 46 лет. Трое из них были ранее судимы за кражи, грабежи, мошенничества и угоны.

5 октября в Харькове оперативники и следователи при поддержке полка полиции особого назначения задержали четырех человек и освободили потерпевшего, который находился в машине злоумышленников.

"Во время проведения полицейской спецоперации фигуранты пытались скрыться от правоохранителей и совершили наезд на двух оперативников, в результате чего сотрудники полиции получили телесные повреждения", – отметили в полиции.

По данным следствия, похитители заставили мужчину подписать документы, на основании которых планировали переоформить его частный дом. В ходе следственных действий правоохранители изъяли паспорт потерпевшего, доверенности и другие документы.

Задержанным и организатору планируют сообщить о подозрении по ч. 3 ст. 189 (вымогательство) и ч. 2 ст. 146 (лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

По этим статьям фигурантам дела может грозить до 10 лет лишения свободы.

Теги: Харьков, недвижимость, полиция, похищение, Харьковская область, следствие, жилье, документы, вымогательство, Нацполиция
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