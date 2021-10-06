В Харькове задержаны члены группы, похищавшей людей, чтобы присвоить их жилье – полиция

Оперативники задержали четырех человек и освободили потерпевшего, которого хотели заставить переоформить дом, говорят в полиции Фото: npu.gov.ua

Следователи выяснили, что члены группы похищали одиноких людей, а затем угрозами и побоями заставляли потерпевших переоформить на них недвижимость.

По данным следствия, деятельность группировки организовал неоднократно судимый 44-летний харьковчанин. Он привлек в сообщники двух мужчин и двух женщин. Все они жители Харькова и области в возрасте от 24 до 46 лет. Трое из них были ранее судимы за кражи, грабежи, мошенничества и угоны.

5 октября в Харькове оперативники и следователи при поддержке полка полиции особого назначения задержали четырех человек и освободили потерпевшего, который находился в машине злоумышленников.

"Во время проведения полицейской спецоперации фигуранты пытались скрыться от правоохранителей и совершили наезд на двух оперативников, в результате чего сотрудники полиции получили телесные повреждения", – отметили в полиции.

По данным следствия, похитители заставили мужчину подписать документы, на основании которых планировали переоформить его частный дом. В ходе следственных действий правоохранители изъяли паспорт потерпевшего, доверенности и другие документы.

Задержанным и организатору планируют сообщить о подозрении по ч. 3 ст. 189 (вымогательство) и ч. 2 ст. 146 (лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

По этим статьям фигурантам дела может грозить до 10 лет лишения свободы.