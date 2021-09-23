Подозреваемый в убийстве из СИЗО организовал похищение дочери депутата, требовали выкуп $470 тыс. – СБУ

"Злоумышленников поймали на горячем – после похищения ребенка одного из депутатов Полтавского областного совета. По оперативным данным, организатором схемы является мужчина, который сейчас находится за решеткой. Его обвиняют в совершении умышленного убийства с особой жестокостью, поэтому до приговора суда он находится в Киевском следственном изоляторе", – говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что мужчина из СИЗО "подыскал исполнителя похищения через интернет и предложил сообщнику вознаграждение в размере $100 тыс.".

"Выкуп за дочь депутата составил $470 тыс. Указанные средства должны были быть перечислены на электронный кошелек биткоинами. Злоумышленникам при содействии дополнительно привлеченных лиц удалось похитить девочку, после чего они вступили в переговоры с ее родителями. Они угрожали физическим насилием и смертью их ребенка", – рассказали в спецслужбе.

По данным СБУ, похитители применяли "исключительные меры конспирации" – общались между собой и с родителями девочки исключительно через Telegram-канал или скрытую интернет-сеть DarkNet.

"Правоохранители смогли установить и задержать их. В связи с достаточными доказательствами злоумышленникам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) и ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) УК Украины. Подозреваемым избраны меры пресечения", – пишет ведомство.

Спецслужба выясняет, есть ли другие лица, которые могут быть причастны к преступлению.