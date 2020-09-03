Владелец Taryan Group о возгорании на стройке: Это был тест на пожароустойчивость дома, и он пройден

2 сентября загорелся небольшой сегмент гидроизоляции, который находился на перекрытии, на внешней стороне здания, и повреждений нет, сообщил основатель и владелец девелоперской компании Taryan Group Артур Мхитарян.

Жилой комплекс Taryan Towers прошел тест на пожароустойчивость, заявил основатель и владелец девелоперской компании Taryan Group Артур Мхитарян в Facebook, комментируя возгорание на строительной площадке в Киеве.

"Хочу развеять некоторые преждевременные непроверенные версии относительно вчерашнего возгорания на нашем объекте. Возгорание было точечным на внешней стороне технического этажа, длилось около 15 минут и локализовано силами нашей службы безопасности еще до приезда ГСЧС. Повреждений здания нет. Теперь о подробностях. Во-первых, считаю нужным опровергнуть информацию относительно возгорания утеплителя. В сториз на видео хорошо видно, что утеплитель является негорючим материалом. Загорелся небольшой сегмент гидроизоляции, который находился на перекрытии, на внешней стороне здания. По технологическому процессу эта гидроизоляция покрывается бетонной стяжкой, после чего она становится полностью закрытой от внешних воздействий. Возгорание произошло на том участке, где строители еще не приступили к покрытию гидроизоляции", – написал он.

Среди возможных причин источника теплового воздействия рассматриваются окурок или искра, добавил Мхитарян.

"А теперь о главном. Во всем мире здания, высотой будь-то 30 этажей или 130, тушатся не пожарными кранами, а современными системами пожаротушения. В Taryan Towers мы используем лучшие мировые практики. В нашем проекте предусмотрена система пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией и автоматика противопожарных систем, которые с запасом соответствуют государственным нормам и являются одними из самых передовых в нашей стране. Согласно требованиям, в доме должно быть два специальных лифта транспортировки пожарных подразделений (ЛТПП), у нас их три в каждой секции и два дополнительных, с помощью которых спасатели могут оперативно попасть на любой этаж. В каждой секции две незадымляемые лестницы, которые на протяжении длительного периода не пропускают огонь и дым, таким образом позволяют безопасно покинуть здание", – подчеркнул владелец компании.

По его словам, в здании предусмотрена спринклерная система пожаротушения во всех зонах общего пользования.

"На каждом этаже предусмотрены средства индивидуальной защиты и пожарные гидранты, а также сигнализация и система мгновенного оповещения. Кто-то ищет сенсацию, но ничего страшного не произошло. Это возгорание закончилось, не начавшись. Но можно констатировать, что это был тест на пожароустойчивость дома, и он пройден", – заявил Мхитарян.