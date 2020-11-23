ГОРДОН
 
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

МИД Украины проверяет информацию о задержании в России экс-депутата Маркова

Министерство иностранных дел Украины проверяет информацию российских СМИ о том, что в Москве задержали экс-депутата Одесского горсовета Олега Маркова. По данным "Моосковского комсомольца", его подозревают в контрабанде скифского золота.

Марков был депутатом Одесского горсовета от Партии регионов
Марков был депутатом Одесского горсовета от Партии регионов
Фото: dumskaya.net

Министерство иностранных дел Украины проверяет информацию о задержании в России бывшего депутата Одесского городского совета по подозрению в контрабанде скифского золота. Об этом в МИД 23 ноября сообщили в ответ на запрос "Украинской правды".

"Посольство Украины в РФ направило официальные запросы в МИД РФ и Хорошевский районный суд [Москвы] для выяснения соответствующих обстоятельств", – сказано в ответе.

По иформации ТАСС, Хорошевский суд арестовал Маркова на два месяца  по подозрению в незаконном перемещении через границу РФ культурных ценностей в крупном размере. Источник агентства в правоохранительных органах отметил, что экс-депутат не признает свою вину и собирается обжаловать решение суда об аресте.

19 ноября "Московский комсомолец" написал о том, что Марков был задержан в Москве при попытке продать ввезенное контрабандой скифское золотоРечь может идти об "уникальных экспонатах ценой в сотни тысяч евро", среди изъятого у Маркова – амфора, ожерелье, медальон с изображениями античных героев, золотые пластины в виде оленя и льва.

Марков был депутатом Одесского горсовета от Партии регионов с 2010-го по 2014 год.

В начале 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме проходила выставка "Крым: золото и тайны Черного моря". Экспонаты для нее предоставили киевский и крымские музеи. Часть экспонатов, по некоторым данным, и попали к Маркову.

После аннексии Крыма в 2014 году свои права на экспонаты коллекции скифского золота заявили и Киев, и подконтрольные Москве "власти" Крыма.

В сентябре 2014 года в Украину вернулось 19 экспонатов выставки – та часть коллекции, которая до экспозиции хранилась в Музее исторических драгоценностей в Киеве, остальные 565 предметов остались в Нидерландах. Их амстердамский музей решил не передавать Украине до решения суда или соглашения между сторонами.

14 декабря 2016 года Окружной суд Амстердама принял решение вернуть Украине скифское золото и обязал украинскую сторону выплатить Музею Алларда Пирсона за хранение артефактов €111 тыс

Представители крымских музеев заявили, что "разочарованы и шокированы" исходом дела, и обжаловали решение.

Теги: Россия, Крым, МИД Украины, Москва, Амстердам, золото, скифское золото, контрабанда, посольство Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Залезает на голову и бьет по лицу, пока не встану". Шоптенко рассказала, как сын будит ее по утрам
"Залезает на голову и бьет по лицу, пока не встану". Шоптенко рассказала, как сын будит ее по утрам
"Лучше иметь бизнес и переболеть, чем потерять бизнес нах...й и все равно переболеть". Дядя Жора записал обращение к правительству
"Лучше иметь бизнес и переболеть, чем потерять бизнес нах...й и все равно переболеть". Дядя Жора записал обращение к правительству
  "Танцы со звездами". Никитюк позировала в образе черного лебедя с лысой головой
  "Танцы со звездами". Никитюк позировала в образе черного лебедя с лысой головой
Maruv стала судьей музыкального шоу на российском канале
Maruv стала судьей музыкального шоу на российском канале
Яма перенес операцию на руке
Яма перенес операцию на руке
"Полшестой мишка – это так жизненно". В сети сравнили выпечку Мендель в форме мишек, один из которых не удался, с украинскими президентами
"Полшестой мишка – это так жизненно". В сети сравнили выпечку Мендель в форме мишек, один из которых не удался, с украинскими президентами
Стоянов рассказал, сколько штрафов за нарушение ПДД получила Кухар в октябре
Стоянов рассказал, сколько штрафов за нарушение ПДД получила Кухар в октябре
Пономарев показал свое детское фото с отцом и архивный снимок с собственным сыном
Пономарев показал свое детское фото с отцом и архивный снимок с собственным сыном
Названы победители музыкальной премии American Music Awards 2020
Названы победители музыкальной премии American Music Awards 2020
"Глаза заворачиваются от удовольствия!". В чем секрет вкусного куриного паштета по рецепту Мозговой
"Глаза заворачиваются от удовольствия!". В чем секрет вкусного куриного паштета по рецепту Мозговой
"Моя обезьянка". Йовович обнародовала совместное селфи с младшей дочерью
"Моя обезьянка". Йовович обнародовала совместное селфи с младшей дочерью
"Главное, чтобы сын пример с отца не брал и стал достойным мужчиной". Королева показала взрослого сына от Тарзана
"Главное, чтобы сын пример с отца не брал и стал достойным мужчиной". Королева показала взрослого сына от Тарзана
Герцог и герцогиня Кембриджские сообщили о смерти домашнего любимца
Герцог и герцогиня Кембриджские сообщили о смерти домашнего любимца
Экс-жена Остапчука рассказала, что он грозит отсудить у нее детей и диагнозе, который шоумену поставил психотерапевт
Экс-жена Остапчука рассказала, что он грозит отсудить у нее детей и диагнозе, который шоумену поставил психотерапевт
"Победитель по жизни". Жена Dzidzio – певица Slavia обнародовала совместное фото с мужем
"Победитель по жизни". Жена Dzidzio – певица Slavia обнародовала совместное фото с мужем
  "Хотите украинских артистов? Так влейте!" Бардаш рассказал, что нужно делать для развития украинской музыки
  "Хотите украинских артистов? Так влейте!" Бардаш рассказал, что нужно делать для развития украинской музыки
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Сын Джигарханяна показал могилу отца
Сын Джигарханяна показал могилу отца
"Мои крылья". Верещук показала сыновей
"Мои крылья". Верещук показала сыновей
Фадеева внесли в список лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины – Министерство культуры
Фадеева внесли в список лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины – Министерство культуры
Заразившаяся коронавирусом ведущая "1+1" рассказала об осложнениях, которые появились во время болезни
Заразившаяся коронавирусом ведущая "1+1" рассказала об осложнениях, которые появились во время болезни
  "Мне пох...й". Бардаш прокомментировал причины войны на Донбассе
"Мне пох...й". Бардаш прокомментировал причины войны на Донбассе
Против трех свидетелей по делу Ефремова возбудили уголовные дела
Против трех свидетелей по делу Ефремова возбудили уголовные дела
"Трогательная фотография". Подольская показала подросшего младшего сына
"Трогательная фотография". Подольская показала подросшего младшего сына
"Глаза заворачиваются от удовольствия!". В чем секрет вкусного куриного паштета по рецепту Мозговой
"Глаза заворачиваются от удовольствия!". В чем секрет вкусного куриного паштета по рецепту Мозговой
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS