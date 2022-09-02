Мошенник из Харькова обманул европейцев на €600 тыс.

Украинские киберполицейские разоблачили преступную группу которая действовала три года Фото: npu.gov.ua

Схему мошеннического завладения деньгами граждан Евросоюза разработал гражданин Украины совместно с гражданином Молдовы.

"Злоумышленники, предварительно завладев данными похищенных банковских карт, заказывали в интернете товары на сумму несколько тысяч евро за операцию. Оплачивали товар с помощью карт потерпевших, а в дальнейшем, через специально организованную сеть торговых агентов, сбывали товар в восточноевропейских странах", – пояснила киберполиция.

Транснациональная преступная группа в течение трех лет действовала на территории ЕС и Украины, за этот период им удалось завладеть более €600 тыс.

Фигурант задержан пограничниками Польши по ордеру на арест от правоохранительных органов Германии, во время пересечения границы с Республикой Беларусь. Другой соорганизатор имеет статус обвиняемого в рамках проведения расследования полицейскими Германии, где находится под стражей, сообщили департаменте киберполиции.