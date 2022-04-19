Киберполиция Украины заблокировала около 2 тыс. ресурсов РФ с аудиторией более 17 млн пользователей

Клименко: Мы получили более 47 тыс. сообщений, среди которых было немало полезных данных Фото: npu.gov.ua

Помогли киберполиции в блокировке неравнодушные пользователи тематических Telegram-каналов StopRussiaChannel | MRIYA и StopRussia | MRIYA. К ним уже присоединились более 170 тыс. активистов, которые направили почти 4 млн жалоб на различные информационные ресурсы российских оккупантов", – отметил он.

В Украине также работает чат-бот "Народный мститель", который принимает информацию о передвижении оккупационной армии РФ, обнаруженных мародерах или найденных боеприпасах.

"Всего мы получили более 47 тыс. сообщений, среди которых было немало полезных данных. Каждый интернет-пользователь может стать частью кибервойска. Присоединяйтесь к борьбе с российскими оккупантами и антиукраинской пропагандой", – призвал Клименко.

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