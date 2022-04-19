Киберполиция Украины заблокировала около 2 тыс. ресурсов РФ с аудиторией более 17 млн пользователей

Помогли киберполиции в блокировке неравнодушные пользователи тематических Telegram-каналов StopRussiaChannel | MRIYA и StopRussia | MRIYA. К ним уже присоединились более 170 тыс. активистов, которые направили почти 4 млн жалоб на различные информационные ресурсы российских оккупантов", – отметил он.
В Украине также работает чат-бот "Народный мститель", который принимает информацию о передвижении оккупационной армии РФ, обнаруженных мародерах или найденных боеприпасах.
"Всего мы получили более 47 тыс. сообщений, среди которых было немало полезных данных. Каждый интернет-пользователь может стать частью кибервойска. Присоединяйтесь к борьбе с российскими оккупантами и антиукраинской пропагандой", – призвал Клименко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
25 февраля, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, группа Anonymous призвала всех хакеров мира объединиться в борьбе против оккупантов и сообщила о взломе сайта минобороны РФ. Позже перестали работать сайты ряда других государственных ведомств России, правительства Чечни и минобороны Беларуси.
26 февраля вице-премьер – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил о создании украинской IT-армии. Хакеры 27 февраля взломали и обнародовали базу контактов российских чиновников и знаменитостей.
2 марта Федоров заявил, что впервые в мировой истории начинается кибервойна. "Кибервойна открытая и масштабная, с участием государственных органов, спецслужб, хакеров (и не только "белых") и всего патриотического ІТ-сообщества, а в Украине такого ровно 100%! И если в начале мы сдерживали много мощных атак, преимущественно из-за длительной подготовки врага заранее, то сейчас благодаря единому духу украинцев к свободе мы перешли к уверенному наступлению", – заявил глава Минцифры.