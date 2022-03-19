Киберполиция Украины заблокировала 1,5 тыс. вражеских ресурсов – Нацполиция

Украинские правоохранители собирают информацию в том числе через Telegram Фото: ЕРА

"Киберполиция работает: заблокировано 1,5 тыс. вражеских ресурсов. Заблокированные каналы имели около 15 млн аудитории. Граждане активно помогают правоохранителям противодействовать российским оккупантам на информационном фронте", – написал он.

Глава Нацполиции отметил, что бороться с ресурсами врага помогают канал украинских правоохранителей https://t.me/stoprussiachannel, а также бот https://t.me/stopdrugsbot.

"Пользователи сообщают о враждебных действиях на территории нашего государства, а также о пропаганде и дезинформации. [...] К каналу присоединились почти 150 тыс. участников. Они направили более 3,2 млн жалоб на различные информационные ресурсы оккупантов. Также заблокировано более 3 тыс. публикаций, оправдывающих военные преступления и гибель мирного населения Украины", – рассказал Клименко.

По его словам, еще на один бот – "Народный мститель" (https://t.me/ukraine_avanger_bot) – пользователи могут сообщать о метках, оставленных врагом, обнаруженной технике или военных-оккупантах, случаях мародерства, а также местах нахождения неразорвавшихся снарядов. На 18 марта бот принял более 44 тыс. сообщений украинцев.

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