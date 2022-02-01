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Киберполиция разоблачила студента, продававшего данные более 20 млн украинцев

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Студент покупал базы данных на тематических форумах хакеров, сообщили в МВД
Студент покупал базы данных на тематических форумах хакеров, сообщили в МВД
Фото: mvs.gov.ua

19-летний киевлянин, студент одного из вузов создал бот, при помощи которого в мессенджере продавал конфиденциальную, коммерческую и другую информацию с ограниченным доступом, в том числе персональные данные более 20 млн граждан Украины. Об этом 31 января сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

"Доступ к боту стоил $1 в день, или $4 за 20 попыток поиска данных по конкретным лицам. Оплату фигурант получал на криптокошелек. Кроме того, правонарушитель разрабатывал и внедрял механизм поиска данных по фотографиям людей с использованием искусственного интеллекта. Фотографии он загружал из открытых источников интернета", – отметили правоохранители.

Базы данных студент покупал на тематических форумах хакеров.

"По месту жительства правонарушителя сотрудники полиции провели обыски. Изъяты компьютерная техника и мобильные телефоны. В ходе осмотра техники киберполицейские обнаружили базы данных, скомпрометированные в период 2014–2019 годов. Эти базы содержали даты рождения, фамилии, имя и отчество граждан, серии и номера паспортов, индивидуальные налоговые номера налогоплательщиков и номера телефонов, фотоизображения лиц", – сообщили в МВД.

Киберполиция изъяла базы персональных данных из незаконного оборота и заблокировала учетные записи, которые использовались в противоправной деятельности.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 361-2 (несанкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, хранящейся в компьютерах, автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Теги: интернет, МВД, Украина, налоги, хакеры, полиция, правоохранители, киберполиция, уголовное производство, обыски, мессенджер, продажа, персональные данные
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