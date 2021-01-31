На границе с Польшей задержали мужчину, который пять лет был в розыске – Госпогранслужба

40-летнего гражданина Украины задержали во время попытки пересечь границу. Он находился в розыске по подозрению в умышленном убийстве, сообщили в Госпогранслужбе Украины.

На пункте пропуска "Шегини" 31 января пограничники задержали пассажира автобуса польской регистрации "Львов – Вроцлав". Об этом сообщили в пресс-центре Госпогранслужбы Украины.

Во время процедуры паспортного контроля пограничники обнаружили, что 40-летний гражданин Украины находится в розыске с декабря 2015 года.

"Его разыскивают правоохранители Львовской области по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Мужчина, вероятно, думал, что о нем забыли, и решил местом дальнейшего сокрытия выбрать Польшу", – уточнили в релизе.

Задержанного передали сотрудникам Национальной полиции Украины.