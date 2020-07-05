На границе с Польшей задержали жителя Львова с 1 кг амфетамина и около 300 таблетками экстези

Во Львовской области задержали 27-летнего жителя Львова, пытавшегося перевезти через границу партию психотропных веществ, сообщили в прокуратуре Львовской области.

Сотрудники Службы Безопастности Украины задержали в пункте пропуска "Шегини" на границе с Польшей украинца, который пытался переместить через границу почти 300 таблеток экстази и 1 кг амфетамина. Об этом 4 июля сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области на своей странице в Facebook.

"В субботу, 4 июля, около 13.00 на территории Международного автомобильного пропуска "Шегини" Львовской таможни специалисты УСБУ во Львовской области задержали 27-летнего жителя Львова, пытавшегося перевезти через границу партию психотропных веществ: почти 300 таблеток экстази и около килограмма амфетамина", – говорится в сообщении.

Мужчина спрятал психотропные вещества в одежде и через пеший переход направлялся в Польшу, отметили в прокуратуре.

Изъятые вещества направили на экспертизу. В понедельник задержанному изберут в суде меру пресечения.

Действия мужчины квалифицировали по ч.2 ст. 15, ч.3 ст. 305 Уголовного Кодекса Украины (покушение на незаконное перемещение через таможенную границу Украины психотропных веществ в особо крупных размерах). Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.







