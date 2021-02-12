Госпогранслужба: На пограничников Мукачевского отряда напали контрабандисты с газовым баллончиком – требовали сотрудничества

Наряд, в состав которого входил один из потерпевших военнослужащих, на прошлой неделе обнаружил тайник с 20 ящиками сигарет, которые контрабандисты планировали переправить в Венгрию.

В частный дом к пограничникам ворвались неизвестные с угрозами Фото: dpsu.gov.ua

В частный дом, который арендуют два участковых инспектора пограничной службы отделения "Горонглаб" Мукачевского пограничного отряда, ворвались неизвестные, сообщает пресс-служба ГПСУ.

По словам пограничников, нападавшие угрожали физической расправой и применили против военнослужащих газовый баллончик, заявив: "Или вы с нами, или получите проблемы".

На место происшествия вызвали карету скорой помощи и сотрудников полиции. С целью начала досудебного расследования по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) пограничники направили соответствующее сообщение в полицию, военную прокуратуру и областную прокуратуру. Личности нападавших устанавливаются.

Самая вероятная причина нападения на пограничников, считают в ведомстве – прекращение незаконной сделки контрабандистов на прошлой неделе. Наряд, в состав которого входил один из потерпевших военнослужащих, обнаружил тайник с более чем 20 ящиками сигарет, которые контрабандисты планировали переправить в Венгрию.

В Госпогранслужбе отмечают, что только в течение прошлого года зафиксировано 27 фактов применения насилия к личному составу Госпогранслужбы, три факта повреждения военного имущества, девять фактов повреждения имущества пограничников и 15 фактов угроз физического насилия в отношении личного состава пограничного ведомства.

Ведомство напоминает, что в ноябре 2018 года в ходе расследования дела о контрабанде сигарет погиб начальник отдела пограничной службы "Деловое" Мукачевского отряда Вадим Березенский. Офицера задавили автомобилем. Продолжается рассмотрение дела в суде.