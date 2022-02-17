На полигоне в Ровенской области нашли тело военнослужащего с Волыни – полиция

Погибшего на полигоне нашли в день приезда президента Фото: suspilne.media

"Погибшим оказался 28-летний житель Волынской области: он проходил службу по контракту в Житомирской области, а на Ровенском полигоне проходил учебный курс. С 8 февраля военнослужащий находился в розыске, когда с товарищем с разрешения руководства покинул место несения службы и последний раз его видели в поселке Тучин", – говорится в сообщении.

Правоохранители отметили, что во время предварительного осмотра тела признаков насильственной смерти обнаружено не было.

"Окончательные результаты – после судебно-медицинской экспертизы", – подчеркнули в полиции.

Ведомство отмечает, что расследование продолжается в рамках уголовного производства, открытого ранее по ч. 1 ст. 115 (исчезновение человека без вести) Уголовного кодекса Украины.

16 февраля на Ровенский общевойсковой полигон приезжал президент Украины Владимир Зеленский, отмечало Общественное. На полигоне проводили учения с боевыми стрельбами.