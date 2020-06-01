В Херсонской области нашли тело военнослужащего с огнестрельным ранением

Тело военнослужащего 95-й десантно-штурмовой бригады было найдено 1 июня около 11.00.

В Херсонской области нашли тело военнослужащего 95-й бригады с огнестрельным ранением. Об этом сообщает 95-я отдельная десантно-штурмовая бригада в Facebook.

"Сегодня, 1 июня 2020 года, около 11.00 в Херсонской области было обнаружено тело военнослужащего одного из подразделений нашей воинской части с огнестрельным ранением", – говорится в сообщении.

По предварительной версии следствия, мужчина совершил самоубийство.

На месте происшествия работают представители Военной службы правопорядка и правоохранительных органов.

Смерть военного расследуют.

Скриншот: 95 окрема десантно-штурмова бригада Збройні Сили України / Facebook

В Военной службе правопорядка ВСУ сообщили, что 30 мая возле полуострова Чонгар на админгранице с оккупированным Крымом исчез украинский военнослужащий. Неподалеку от наблюдательного поста были обнаружены следы борьбы. Представитель ВСУ подтвердил озвученную главным редактором "Цензор.НЕТ" Юрием Бутусовым информацию, что пропал военнослужащий 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Евгений Добринский. Связаны ли эти события, пока не известно.