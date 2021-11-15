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ПРОИСШЕСТВИЯ

На украинско-польской границе задержали нелегалов из Турции, они представились блогерами – ГПСУ

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Иностранцы пытались убедить пограничников, что они блогеры, "ехали для проведения съемок живописного приграничья"
Иностранцы пытались убедить пограничников, что они блогеры, "ехали для проведения съемок живописного приграничья"
Фото: Державна прикордонна служба України / Facebook

На границе Украины и Польши пограничники задержали граждан Турции и трех граждан Польши. Об этом 14 ноября в Facebook сообщил пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

Сотрудники отдела "Нисмичи" остановили в Червоноградском районе Львовской области для проверки автомобиль "Шкода". За рулем авто находился гражданин Турции, в салоне сидели шесть его соотечественников, в том числе малолетний ребенок. В ходе беседы иностранцы пытались убедить пограничников, что они блогеры, "ехали для проведения съемок живописного приграничья". Позже выяснилось, что они заплатили $700 водителю, чтобы доехать до границы, от нее планировали добраться в Германию.

Во втором случае пограничный наряд отдела "Сянки" Львовского погранотряда задержали трех человек, нарушивших государственную границу – они следовали из Польши в Украину.

"Документов у иностранцев не было, они сообщили пограничникам, что они туристы. После проверки правоохранители установили, что задержанные – граждане Польши в возрасте 24 лет. Они двигались по туристическому маршруту к истоку реки Сян, однако заблудились", – отметили в ГПСУ.

Двух граждан Турции задержали на украинско-молдавской границе. Мужчины не признавались, что они следуют из Молдовы, но отметки в документах свидетельствовали об обратном.

"В Украину ли следовали иностранцы – не факт, но, скорее всего, они перепутали маршрут и планировали добраться до стран ЕС. Устанавливаются детали правонарушения и составляются документы о попытке и нарушении государственной границы Украины на всех задержанных", – подчеркнули в Госпгранслужбе.

https://www.facebook.com/DPSUkraine/posts/2058733674278370

Теги: Германия, Украина, Турция, Польша, Госпогранслужба, Львовская область, ГПСУ, иностранцы, блогеры, автомобиль, нелегалы, ЕС
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