На "Укроборонпром" совершили хакерскую атаку

"Укроборонпром" атаковали с электронного адреса, размещенного на серверах американского телекоммуникационного провайдера, сообщили в концерне.

Хакеры рассылали письма, инфицированные вирусом типа "троян"

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Специалисты государственного концерна "Укроборонпром" обнаружили и пресекли очередную кибератаку на информационно-телекоммуникационную систему предприятия. Об этом 3 июля сообщает пресс-служба концерна. По ее информации, на корпоративные электронные почтовые ящики сотрудников рассылали электронные сообщения, инфицированные вирусом типа "троян" Trojan.Delf.FareIt.Gen.7. "Атака происходила с электронного адреса, размещенного на серверах одного американского телекоммуникационного провайдера", – говорится в сообщении. Системы информационной безопасности концерна остановили атаку, об инциденте сообщено в Национальный координационный центр кибербезопасности СНБОУ.