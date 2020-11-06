На урановой шахте в Кировоградской области погиб рабочий

Шахтера на урановой шахте в Кировоградской области придавило ковшом машины, которая грузит породу.

На урановой шахте возле поселка Смолино Кировоградской области при добыче породы на глубине более 600 метров погиб рабочий. Об этом 6 ноября сообщает ТСН.

Мужчину придавило ковшом мaшины, которая грузит породу. Шахтер пытался починить механизм вышедшего из строя оборудования. Еще один рабочий, который помогал погибшему с ремонтом, получил травмы.

Тело мужчины подняли на поверхность, также спасатели достали из шахты травмированного горняка.

Гибель шахтера расследуют правоохранители. Не исключается, что к трагедии привело нарушение правил техники безопасности.