На шахте в Донецкой области погиб горняк

7 июля на шахте в Мирнограде Донецкой области 47-летнего горняка засыпало породой, полиция открыла уголовное производство.

На шахте в Мирнограде Донецкой области 7 июля погиб горняк. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Мужчина 1973 года рождения погиб при выполнении подземных работ.

"В Мирноградское отделение полиции обратился горный диспетчер шахты с сообщением, что на предприятии произошел несчастный случай. Предварительно установлено, что в момент, когда шахтер выполнял свою работу, произошел обвал породы, и мужчину засыпало. Пострадавший скончался на месте", – говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины "нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью".