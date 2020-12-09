НАБУ задержало двух мужчин во время передачи взятки главе Госгеокадастра

Сумма неправомерной выгоды, которая была предназначена за выдачу приказов о выделении земельных участков подставным лицам, должна была составить $170 тыс. Задержан и.о. начальника одного из территориальных управлений Госгеокадастра и посредник, сообщили в НАБУ.

В СБУ сообщили, что организовал схему вымогательства за выделение земельных участков руководитель регионального управления Госгеокадастра Фото: ssu.gov.ua

Национальное антикоррупционное бюро совместно со Службой безопасности Украины 9 декабря задержало двух человек во время передачи $52 тыс. главе Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра. Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

"Первую часть неправомерной выгоды в размере $26,9 тыс. главе Госгеокадастра передали в ноябре 2020 года. Разоблачение произошло во время передачи второго транша", – отметили в НАБУ.

Предполагалось, что общая сумма неправомерной выгоды, которая предназначена за выдачу приказов о выделении земельных участков подставным лицам, составит $170 тыс. Задержан и.о. начальника одного из территориальных управлений Госгеокадастра и посредник, сказано в сообщении.

В СБУ отмечают, что организовал противоправную схему вымогательства и получения денег за выделение земельных участков руководитель регионального управления Госгеокадастра.

"К сделке в качестве посредника он привлек своего знакомого. Часть средств, полученных от противоправной деятельности, злоумышленники передали в Киев для главы Госгеокадастра", – сказано в релизе.

Следствие считает, что один из задержанных может быть связан с компаниями, которые предоставляют услуги Госгеокадастру на проведение работ по государственной инвентаризации земель на территориях многих областей Украины.

По информации "Слово и дело", среди задержанных – и.о. начальника главного управления Госгеокадастра в Хмельницкой области Юрий Климко.

В НАБУ сообщили, что действия лиц предварительно квалифицированы по ч. 4 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.