НАБУ задержало застройщика, предложившего главе Госинспекции архитектуры и градостроительства $120 тыс.

Предпринимателя задержали во время передачи денег Фото: nabu.gov.ua

По данным следствия, застройщик предложил главе ГИАГ около $120 тыс. за то, чтобы инспекция незаконно выдала сертификат о принятии в эксплуатацию многоэтажного здания в столице.

Предпринимателя задержали во время передачи денег. Правоохранители планируют сообщить ему о подозрении.

Досудебное расследование попытки передачи взятки детективы НАБУ начали в декабре 2021 года по заявлению главы ГИАГ, уточнили в релизе.