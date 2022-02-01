НАБУ задержало застройщика, предложившего главе Госинспекции архитектуры и градостроительства $120 тыс.

По данным следствия, застройщик предложил главе ГИАГ около $120 тыс. за то, чтобы инспекция незаконно выдала сертификат о принятии в эксплуатацию многоэтажного здания в столице.
Предпринимателя задержали во время передачи денег. Правоохранители планируют сообщить ему о подозрении.
Досудебное расследование попытки передачи взятки детективы НАБУ начали в декабре 2021 года по заявлению главы ГИАГ, уточнили в релизе.
В декабре 2020 года правительство Украины решило ликвидировать Государственную инспекцию градостроительства и Государственную сервисную службу градостроительства, а вместо них создать новый орган – Государственную инспекцию архитектуры и градостроительства.
19 мая 2021 года главой Государственной инспекции архитектуры и градостроительства назначили Семена Кривоноса.
15 сентября Кабмин ликвидировал ГАСИ и передал ГИАГ полномочия и функции государственного архитектурно-строительного контроля и надзора.