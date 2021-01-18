Нацгвардия помогла задержать блогера, который запускал беспилотник над АЭС

Владельца беспилотника передали работникам СБУ.

Бойцы Национальной гвардии Украины 16 января задержали оператора дрона, который запустил беспилотник над Южно-Украинской атомной электростанцией. Об этом сообщает пресс-центр НГУ



Сообщается, что днем 16 января оперативный дежурный по охране Южно-Украинской АЭС в Николаевской области получил сигнал от автоматизированного комплекса мониторинга и выявления беспилотников о движении дрона в санитарно-защитной зоне атомной станции.

Беспилотник летел в направлении охраняемого объекта. Определив маршрут движения и место запуска беспилотного летательного аппарата, дежурный сообщил в органы полиции и СБУ о несанкционированном запуске БПЛА вблизи охраняемого объекта.

"Благодаря умелым и решительным действиям группы реагирования военной части 3044 Национальной гвардии Украины не допущен несанкционированный пролет над атомной электростанцией и задержан оператор, который осуществил запуск БПЛА", – говорится в сообщении НГУ.

Отмечается, что задержанный оказался "блогером" и был передан работникам СБУ.

В начале 2021 года Кабмин Украины усилил госконтроль над беспилотниками.

По данным главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака, в 2021 году украинская армия получит электронные ружья против беспилотников.