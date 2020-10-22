Налоговая милиция заявила о пресечении производства под Киевом фальсифицированных антисептиков, которые закупались за бюджетные средства

Фальсифицированные антисептики реализовывали с мая 2020 года, отметили в Госфискальной службе Украины.

Во время обыска изъяли 1,2 тонны технического спирта Фото: ДФС у м. Києві / Facebook

Налоговая милиция Киева пресекла производство фальсифицированных антисептиков, которые закупали за государственные средства. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Государственной фискальной службы в Киеве 21 октября в Facebook.

"Было установлено, что в разгар эпидемии COVID-19 [служебные лица одного из столичных предприятий] победили на конкурсных торгах, проведенных департаментом социальной политики Киевской городской государственной администрации на общую сумму более 19 млн грн, и начиная с мая 2020 года реализовали некачественные, изготовленные из сырья неизвестного происхождения средства дезинфекции для обработки рук и поверхностей (антисептиков), к тому же, по значительно завышенным ценам", – говорится в сообщении.

В ГФС заявили, что в производственном помещении под Киевом было остановлено нелегальное производство фальсифицированных антисептиков и изъято почти 1,2 тыс. литров "готовой продукции".

"Кроме того, изъято 1,2 тонны технического спирта неизвестного качества и происхождения, из которого изготовлялись "антисептики". Было изъято также оборудование, с помощью которого "товар" фасовали в розничную тару", – добавили в пресс-службе.

Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).



